Ana sayfaHaberler Maaş, Özlük Haklar ve Yasaklar

2026 yılı harcırahları belli oldu

31 Aralık 2025 tarihli 1. mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan bütçe kanunu ve ekleri uyarınca 2026 yılı harcırah tutarları belli oldu

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 02 Ocak 2026 10:50, Son Güncelleme : 02 Ocak 2026 08:23
2026 yılı harcırahları belli oldu

7567 sayılı 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve ekleri 31 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bütçe Kanuna ekli H cetvelinde 2026 yılında uygulanacak gündelik tutarları yer almaktadır.

Bilindiği üzere gündelik tutarları H cetvelinde 3 bölümde yer almaktadır. İlk bölümde unvanlara göre gündelik, ikinci bölümde ek göstergeye göre gündelik, üçüncü bölümde ise arazi üzerindeki çalışmaya göre gündelikler yer almaktadır.

Ek göstergeye gündelik memurların büyük bir kısmını kapsamaktadır. 2026 yılında ek göstergesi 3600 ila 6400 arasında olanlara günlük olarak 870 TL üzerinden gündelik tutarı verilecektir.

- Türkiye düzeyinde teftiş yetkisine haiz olanların harcırahı (Müfettişlerin harcırahı)

Diğer yandan, 6245 sayılı Kanunun 33. maddesinde Türkiye düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine haiz olanlara 1. derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,3 katı üzerinden gündelik ödenmektedir. Uygulamada ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolar esas alınarak 1,3 katı uygulaması yapılmaktadır. Bu bağlamda Türkiye düzeyinde teftiş yetkisine haiz olanlara 890*1,3=1.157 TL tutarında gündelik verilecektir.

- Konaklama bedeli tutarları

6245 sayılı Kanunun 33/d bendi gereğince, kamu personeline, belgelendirilmek koşuluyla, gündelik tutarı kadar konaklama bedeli verilmektedir. Ancak Bütçe Kanununa ekli H cetveli gereğince ödemelerde görevlendirmelerin ilk 10 günü için gündeliklerin yüzde 60 artırımlı miktarı, takip eden 80 gün için ise gündeliklerin yüzde 50'si, müteakip 90 gün için ise gündeliklerin %40 artırımlı miktarı ödenmektedir.

Türkiye düzeyinde teftiş yapanlara konaklama bedeli hesabında, H cetveli 1 nolu dipnotta yer alan açıklama gereğince, gündelik tutarının yüzde 90 artırımlı miktarı üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Bu da 1157*1,90=2.198 TL tutarındadır.

