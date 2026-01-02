MTV için ödeme dönemi başladı: Son gün 2 Şubat
MTV için ödeme dönemi başladı: Son gün 2 Şubat
Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yeni yıl yurt genelinde kar yağışıyla başladı. Birçok bölgede etkili olan kar, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riskini artırdı. Meteoroloji, özellikle Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yeni yıl karla başladı. Yurdun birçok noktasında etkili olan yağış, kar manzaraları oluşturdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, kar yağışı yer yer devam edecek.

Bugün, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışı görülecek. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki eğimli bölgelerde çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Hafta sonu ise Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında sağanak etkili olacak.

Yeni haftada sıcaklıklar artacak

Hava sıcaklığı da hafta sonundan itibaren değişiklik gösterecek. Yeni haftayla birlikte; kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklık artacak.

Güneydoğu Anadolu dışında, yurt genelinde sıcaklığın yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Üç büyük ilde hava durumu

Ankara'da 3 gün boyunca yağış beklenmiyor. İstanbul'da yarın, İzmir'de ise hafta sonu boyunca yağış etkili olacak.

