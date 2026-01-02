Çalışanlarına 29 maaş ikramiye dağıtmıştı: Ünlü patron bu yıl da geleneği bozmadı

Yeni yılın başlamasıyla birlikte özel sektörde görev yapan milyonlarca çalışan, maaş artışları ve olası ikramiye kararlarını yakından takip ediyor. Büyük ölçekli şirketlerde ücret zamları ve prim uygulamaları netleşmeye başlarken, geçmiş yıllarda çalışanlarına verdiği yüksek ikramiyelerle gündeme gelen Ahmet Yüce yeniden dikkatlerin odağına yerleşti.

Son iki yılda personeline 25 ve 29 maaş arasında ikramiye ödemesi yaparak kamuoyunda geniş yankı uyandıran, otomotiv markası Skoda'nın Türkiye distribütörü Yüce Auto'nun sahibi Ahmet Yüce'nin, bu yıl da çalışanlarını ödüllendirdiği öğrenildi.

İkramiye geleneği bu sene de sürdü

2025 yılında otomotiv sektöründe satışların genel olarak gerilemesine rağmen şirket bünyesinde sergilenen performansı dikkate alan Yüce, ikramiye geleneğini sürdürdü. Skoda Türkiye çatısı altında görev yapan tüm çalışanlara ikramiye ödemesi yapıldığı belirtilirken, önceki yıllardan farklı olarak bu kez ödemenin kaç maaş tutarında olduğu kamuoyuyla paylaşılmadı.

İkramiye tutarı bu kez açıklanmadı

Ahmet Yüce, geçtiğimiz yılın başlarında verdiği bir röportajda, ikramiye ödemeleriyle gündeme gelmek istemediğini ifade etmiş ve bundan sonraki dönemlerde ikramiye tutarlarını açıklamama kararı aldığını duyurmuştu.

Başarıyı çalışanlarıyla paylaşmanın kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Yüce, "Ömrüm yettiği ve kazancım el verdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vermeye devam edeceğim" demişti.