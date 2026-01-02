MTV için ödeme dönemi başladı: Son gün 2 Şubat
Bakan Uraloğlu duyurdu: 35 bini aşkın hız levhası kaldırıldı
2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller
Zam Tazminat kararnamesi 2026 yılında da uygulanacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve otogaza zam geldi: İşte 2 Ocak güncel fiyatlar
Mobil oyunla büyük vurgun! Hesaptaki paraları boşaltıyorlar
İnfazda af gibi yeni düzenleme! 40-50 bin arası hükümlü yararlanacak
Enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
ALTAY Tankı'nın yerli motorunda kritik eşik aşıldı
Kavgaya müdahale eden polisin bıçaklanmasında 2 tutuklama
56 ilde okullar yarın da tatil edildi
Ankara'nın 9 ilçesinde su kesintisi yapılacak
İstanbul'da 5 ilçede yarın eğitim öğretime ara verildi
Bakan Tunç açıkladı: İşte 2025'in yargı muhasebesi!
Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte 2026 yılı yeni emlak ekspertiz ücretleri
Meteoroloji tarih verdi: Sibirya soğukları Türkiye'yi terk ediyor
Telefonuna bu mesaj gelen yandı: BTK'den 'tek pasaport iki telefon' operasyonu
TÜED: En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilsin
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un aralık ayı ve 2025 enflasyonu
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi yaşamını yitirdi
152 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'ne ilişkin 3 kamu görevlisine dava
Doğu'da THY ve AJet 114 seferi durdurdu!
Altın ithalatında yüzde 20 ek vergi kaldırıldı mı?
Galata Köprüsü'nde Büyük Gazze yürüyüşü: 520 bin kişi katıldı
İlçelere AFAD merkezi kuruluyor
Özel okul ücretlerinde 'tavan zam' uygulaması bugün başladı
2026'da Neler Değişecek? Maaşlar, izinler, emeklilik ve vatandaşlık maaşı
2026 yılının ilk bebeği suda doğum yöntemiyle dünyaya geldi
Çalışanlarına 29 maaş ikramiye dağıtmıştı: Ünlü patron bu yıl da geleneği bozmadı

Yeni yılla birlikte özel sektörde maaş ve prim beklentileri artarken, geçmiş yıllarda verdiği 25 ile 29 maaş arası değişen ikramiye dikkat çeken Yüce Auto sahibi Ahmet Yüce, bu yıl da geleneği bozmadı. Skoda Türkiye çalışanlarına ikramiye bu sene de ödendi.

Haber Giriş : 02 Ocak 2026 09:26, Son Güncelleme : 02 Ocak 2026 09:26
Yeni yılın başlamasıyla birlikte özel sektörde görev yapan milyonlarca çalışan, maaş artışları ve olası ikramiye kararlarını yakından takip ediyor. Büyük ölçekli şirketlerde ücret zamları ve prim uygulamaları netleşmeye başlarken, geçmiş yıllarda çalışanlarına verdiği yüksek ikramiyelerle gündeme gelen Ahmet Yüce yeniden dikkatlerin odağına yerleşti.

Son iki yılda personeline 25 ve 29 maaş arasında ikramiye ödemesi yaparak kamuoyunda geniş yankı uyandıran, otomotiv markası Skoda'nın Türkiye distribütörü Yüce Auto'nun sahibi Ahmet Yüce'nin, bu yıl da çalışanlarını ödüllendirdiği öğrenildi.

İkramiye geleneği bu sene de sürdü

2025 yılında otomotiv sektöründe satışların genel olarak gerilemesine rağmen şirket bünyesinde sergilenen performansı dikkate alan Yüce, ikramiye geleneğini sürdürdü. Skoda Türkiye çatısı altında görev yapan tüm çalışanlara ikramiye ödemesi yapıldığı belirtilirken, önceki yıllardan farklı olarak bu kez ödemenin kaç maaş tutarında olduğu kamuoyuyla paylaşılmadı.

İkramiye tutarı bu kez açıklanmadı

Ahmet Yüce, geçtiğimiz yılın başlarında verdiği bir röportajda, ikramiye ödemeleriyle gündeme gelmek istemediğini ifade etmiş ve bundan sonraki dönemlerde ikramiye tutarlarını açıklamama kararı aldığını duyurmuştu.

Başarıyı çalışanlarıyla paylaşmanın kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Yüce, "Ömrüm yettiği ve kazancım el verdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vermeye devam edeceğim" demişti.

