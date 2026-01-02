TCMB'den ticari işlemlerde temerrüt faizi indirimi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ticari işletmeler arasında mal ve hizmet tedarikinde geç ödemelere uygulanacak temerrüt faiz oranında indirime gitti.

TCMB'nin "Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ"i, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelerde, sözleşmede temerrüt faiz oranının yer almaması ya da ilgili hükümlerin geçersiz olması durumunda uygulanacak faiz oranı yüzde 43,00 olacak. Bu oran, 2025 yılı başında yüzde 53,25 olarak belirlenmişti.

Asgari giderim tutarı artırıldı

Öte yandan, alacakların tahsiline ilişkin masraflar için talep edilebilecek asgari giderim tutarı da artırıldı. Yeni düzenlemeyle bu tutar 2020 liraya yükseltilirken, geçen yıl söz konusu rakam 1475 lira seviyesindeydi.

Kararların, Türk Ticaret Kanunu'nun 1530'uncu maddesi kapsamında alındığı bildirildi.