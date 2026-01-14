Matematik Öğretmeni mahalli idarelere naklen matematikçi olarak atanabilir mi?

Davalı İdare: Biz görevde yükselme mevzuatına tabi değiliz

Danıştay'ın söz konusu onama kararına konu olan ... 10. İdare Mahkemesinin 29.12.2008 tarihli ve 2007/2094 E., 2008/2715 K. sayılı Kararının verildiği 29.12.2008 tarihinde, 02.02.2000 tarihli ve 23952 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve anılan tarih itibari ile yürürlükte olan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinde, "bağlı idareler" ifadesine yer verilmemiş olup, söz konusu ifade 04.07.2009 tarih ve 27278 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 2'nci maddesi çerçevesinde yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle, bağlı idareleri görevde yükselme yönetmeliği kapsamına alan 04.07.2009 tarihli Yönetmelikten önceki bir işlem için açılan dava nedeniyle gerek ... 10. İdare Mahkemesinin gerekse de Danıştay 5'inci Dairesinin, İdarenin 2560 sayılı Kanun'a göre yürüttüğü işlemin mevzuata uygun olduğu yönündeki ilamının sorgu konusu atamalarda esas alınamayacağı açıktır.

Kaldı ki, Danıştay 5. Dairesinin, 2000 yılında yürürlüğe giren Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerinin İSKİ Genel Müdürlüğünde uygulanmayacağı hususunda vermiş olduğu Karar içtihadı birleştirme niteliğinde bir karar olmayıp İSKİ'de faaliyet yürüten memur sendikasınca açılan dava üzerine olaya münhasır olarak verilmiş bir karardır

Sayıştay: İlgili mevzuat kurumları bağlar

İlgilinin sorguda bahsi geçen diğer atamalarının gerçekleştiği tarihlerde ve son olarak Matematikçi kadrosuna atamasının yapıldığı 10.11.2013 tarihinde, 04.07.2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ve bu Yönetmeliğin 2'nci maddesindeki bağlı idarelerin kapsamda olduğu yönündeki hükmün yürürlükte olduğu açık olup, Yönetmeliğin ilgili maddeleri idari yargı tarafından iptal edilmediği veya çıkaran Kurum tarafından değiştirilmediği sürece mevzuattaki yerini korumakta ve ilgili kamu kurumlarını bağlamaktadır.

Daire: 6

Karar Tarihi: 16.10.2025

Karar No: 986

İlam No:184

Madde No: 18

Kamu İdaresi Türü: Belediyeler ve Bağlı İdareler

Hesap Yılı: 2020

Konu: Personel Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

Milli Eğitim Bakanlığı ... Endüstri Meslek Lisesinde Öğretmen kadrosunda görev yapan ...'ın görevde yükselme sınavına ve unvan değişikliği sınavına katılmadığı halde ... Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde 2010-2013 yılları arasında sırasıyla Bilgisayar İşletmeni, Matematikçi, Uzman ve tekrar Matematikçi kadrosuna atandığı ve bu kişiye 2020 yılında Matematikçi kadrosunun mali haklarının ödendiği görülmüştür.

2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un;

"Kuruluş" başlıklı 1'inci maddesinde, ".

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul Büyük Şehir Belediyesine bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur. İSKİ personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir.",

EK 5'inci maddesinde ise, "Bu Kanun diğer büyükşehir belediyelerinde de uygulanır.",

denilmektedir.

04.07.2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik"in 1'inci maddesinde, bu Yönetmeliğin amacının, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak mahalli idarelerde görev yapan Devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğu, 2'nci maddesinde, bu Yönetmeliğin, il özel idareleri, belediyeler ve bu idarelerin bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak görev yapan devlet memurlarından 5'inci maddede sayılan kadrolara görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsadığı, 3'üncü maddesinde, bu Yönetmeliğin 657 sayılı Kanun, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 15.03.1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" hükümlerine dayanılarak hazırlandığı, 4'üncü maddesinde, görevde yükselme sınavının, müdür, şube müdürü ve aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı ifade ettiği, 5'inci maddesinde, hangi kadroların görevde yükselmeye tabi olduğu, 6'ncı maddesinde, görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranan genel şartların neler olduğu, 7'nci maddesinde görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda unvanlar itibariyle hangi özel şartların aranacağı, 8'inci maddesinde, unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel şartlar neler olduğu, 9'uncu maddesinde ise unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda unvanlar itibariyle hangi özel şartların aranacağı hüküm altına alınmıştır.

Anılan Yönetmelik uyarınca; gerek görevde yükselmeye tabi kadrolar için, gerekse de unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak olan atamalar için ilgililerin Yönetmelik uyarınca ilgili kadrolar için belirlenmiş olan özel ve genel şartları bir arada taşıması gerekmektedir.

Sorgu konusu hususta, Milli Eğitim Bakanlığı ... Endüstri Meslek Lisesinde Öğretmen kadrosunda görev yapan ..., görevde yükselme sınavına katılmadığı halde 17.12.2010 tarihinde ... bünyesindeki Bilgisayar İşletmeni kadrosuna naklen atanmış, bu kadroda görev yaparken unvan değişikliği sınavına katılmadığı halde ilgilinin ataması 11.10.2011 tarihinde Matematikçi kadrosuna yapılmış, akabinde ise görevde yükselme sınavına katılmadığı halde 03.10.2013 tarihinde Uzman kadrosuna atanan ..., son olarak unvan değişikliği sınavına katılmadığı halde 10.11.2013 tarihinde yeniden Matematikçi kadrosuna atanmıştır.

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca görevde yükselmeye tabi olan Bilgisayar İşletmeni ve Uzman kadroları ile unvan değişikliğine tabi olan Matematikçi kadrolarına atanabilmek için ilgili personelin bu kadrolar için aranan genel ve özel şartları bir arada taşıması gerekmektedir. Anılan Yönetmeliğin 6'ncı maddesine göre bilgisayar işletmeni ve uzman kadrolarına atanmak için belirlenen genel şartlardan biri, "görevde yükselme sınavında başarılı olmak" şeklinde belirlenmiş olup, Yönetmeliğin 8'nci maddesi uyarınca Matematikçi kadrosuna atanabilmek için aranan genel şartlardan biri ise, "unvan değişikliği sınavında başarılı olmak" şeklinde hüküm altına alınmıştır. Bahse konu personel ise unvan değişikliği sınavı ve görevde yükselme sınavı şartlarını sağlamamaktadır.

Yönetmelik kapsamında yukarıda ifade edilen şartlar sağlanmadan ilgilinin Matematikçi kadrosuna atanması mümkün olmadığından, 2020 yılında adı geçene Memur kadrosu yerine Matematikçi kadrosunun mali haklarının ödenmesi suretiyle ... TL kamu zararına neden olunmuştur.

Sorumlularca, 04.07.2009 tarihli Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin dayanağı mevzuatlardan biri olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinde geçen, "Bu Yönetmelik, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla" ifadesi dikkate alınmak suretiyle 2560 sayılı Kanun'un "Teşkilat ve personel" başlıklı 12'nci maddesi dayanak gösterilerek, bahse konu maddenin uygulama alanı itibariyle özel Kanun olduğu, bu sebeple su ve kanalizasyon idarelerindeki atamaya ilişkin işlemlerin Yönetmelik kapsamında olmadığı ifade edilmiş, aynı gerekçe ile ... 2. İdare Mahkemesince ...'in ... Yönetim Kurulunun ... tarih ve ... sayılı işlemine karşı açtığı dava ile ilgili olarak idari işlemin iptal edildiği ... tarihli ... E., ... K. sayılı Kararı ile bu kararın kesinleştiği . Bölge İdare Mahkemesi Birinci Dava Dairesince ... tarihli ve ... E., ... K. sayılı Kararına yer verilmiş ve ... hakkında benzer gerekçelerle kesinleşmiş mahkeme Kararlarının bulunduğu belirtilmişse de;

2560 sayılı Kanun'un;

"Yönetim Kurulunun görevleri" başlıklı 9'uncu maddesinin (m) bendinde, "Genel Müdürün önerisi üzerine Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, daire başkanları Uzman Tabip, daire başkan yardımcıları, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar ve müfettişlerin atama, nakil, terfi ve işten çıkarılmaları hakkında karar vermek ve sözleşmeli personelin işe alınmalarını onaylamak",

"Teşkilat ve personel" başlıklı 12'nci maddesinde ise, "Genel Müdürlük, hizmetin gerektirdiği sayıda daire başkanlığı, müdürlük ve bunlara bağlı ait kademe birimlerinden teşekkül eder ve İSKİ'nin ihtisas isteyen kadroları, o ihtisasla ilgili meslek erbabından oluşturulur.

Daire başkanları Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanı ve 1 inci Hukuk Müşaviri Genel Müdürün teklifi, yönetim kurulunun kararı ve İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanının onayı ile, müdürler, teknik elemanlar, avukatlar, müfettişler, daire başkan yardımcıları ve doktorlar Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile, İSKİ'nin diğer personeli Genel Müdür tarafından atanır.

.",

denilmektedir.

Görüldüğü üzere, 2560 sayılı Kanun'un 9 ve 12'nci maddeleri uyarınca yönetim kuruluna ve genel müdüre tanınmış olan yetki atama yetkisidir. Bahse konu mevzuatla yapılan düzenleme, ilgili kadrolardaki atama yetkisinin idaredeki hangi karar mercilerine ait olduğunu hüküm altına almakta ancak anılan düzenlemede atamaya ilişkin şartlara dair herhangi bir atıf yer almamaktadır. Bu itibarla, 2560 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen husus atama yetkisine ilişkin iken, Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamındaki düzenleme ilgililerin Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanmak için sağlaması gereken şartlara yönelik olduğundan, bir başka ifadeyle, söz konusu mevzuat hükümleri kapsamında farklı hususlara yönelik düzenlemeler yapılmış olması ve bunların birbiri ile çelişen herhangi bir yönünün bulunmaması nedeniyle, yapılan atamalarda 2560 sayılı Kanun hükümleri ile Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümleri arasında normlar hiyerarşisi bakımından ihtilaflı bir durum bulunmamaktadır. Bu çerçevede, 2560 sayılı Kanun'un söz konusu hükümleri uyarınca ifade bulan atama yetkisinin kullanılması, Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanacaklar için anılan Yönetmelikle belirlenmiş şartların su ve kanalizasyon idarelerinde yapılacak atamalarda aranmaması gerektiği anlamına gelmemektedir.

Nasıl ki 2560 sayılı Kanun'da "Genel Müdürlük, hizmetin gerektirdiği sayıda daire başkanlığı, müdürlük ve bunlara bağlı ait kademe birimlerinden teşekkül eder." denildiği halde kadroların oluşumu 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesine göre hazırlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre belirlenmiş ise, görevde yükselmeye tabi kadrolara da Yönetmeliğe uygun atama yapılması gerekir. Bir başka deyişle, atamaya yetkili makamların belirtildiği mevzuat hükümleri, kariyer ve liyakat ilkelerini hayata geçirmek için getirilen atanmaya ilişkin usul ve esasların ikamesi olamayacağından, söz konusu mevzuat hükümleri görevde yükselme ve unvan değişikliği mevzuatı bakımından "özel kanunlardaki düzenlemeler" kapsamında değerlendirilemez. Bu minvalde, 2560 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinin (m) fıkrası ve 12'nci maddesi hükümlerinin varlığı nedeniyle, diğer mevzuatta yer alan hiçbir düzenlemeye tabi olmaksızın atama yapılabileceği sonucuna varılması mümkün olmadığından, savunmalar isabetli görülmemiştir.

Bununla birlikte Anayasanın 160'ıncı maddesinde, "Sayıştay, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir. Sayıştayın kesin hükümleri hakkında ilgililer yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir kereye mahsus olmak üzere karar düzeltilmesi isteminde bulunabilirler. Bu kararlar dolayısıyla idari yargı yoluna başvurulamaz.

Vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkında Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda Danıştay kararları esas alınır." denildiğinden Sayıştay yargısında Danıştay kararlarının esas alınma zorunluluğu yalnızca vergi, benzeri mali yükümlülükler ve ödevler hakkındaki kararlar ile ilgilidir. Bu sebeple ilgili kişi hakkında verilen mahkeme kararları Sayıştay yargısı için bağlayıcı değildir.

Sorumluların savunmalarında, 02.07.2020 tarihli Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 21'inci maddesi gereği bu Yönetmelik kapsamında bulunan unvanları, daha önce ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak asaleten atanmak suretiyle kazananların haklarının saklı olacağı ifade edilmişse de;

Anayasanın 124'üncü maddesinde, "Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler." denilmek suretiyle kamu tüzel kişilerinin, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla yönetmelik çıkarabileceği düzenlenmiştir. 04.07.2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, kapsam dahilindeki idarelerde görev yapan devlet memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konulmuş olup, anılan Yönetmeliğin "Dayanak" başlıklı 3'üncü maddesinde de Yönetmeliğin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlandığı ifade edilmektedir. Su ve kanalizasyon idarelerindeki kadrolara sınavsız atanılabileceğine ilişkin istisnai bir düzenlemeye bu Yönetmelik ile bu Yönetmeliğin 3'üncü maddesinde belirtilen dayanak mevzuatta yer verilmemiştir. Yönetmelik kapsamındaki kadrolara sınavsız yapılan atama işlemi kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı olduğu gibi eşitlik ilkesine de uygun düşmemekte ve kazanılmış hak oluşturmamaktadır. Zira hak, yürürlükteki hukuk kurallarına uygun olarak tesis edilen bir işlemle elde edilmemiştir.

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerini uygulamaması ve 2560 sayılı Kanun hükümlerine göre atama yapılması sebebiyle, Yönetmelik hükümlerinin uygulanmadığı gerekçesiyle İSKİ aleyhine açılan bir davada, 2560 sayılı Kanun'un 12'nci maddesinde İSKİ Genel Müdürlüğünde görev yapan personele yönelik özel bir düzenlemenin olması ve Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 2'nci maddesinde belirtilen "bu yönetmeliğin özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla uygulanacağı" şeklindeki düzenlemenin varlığı gerekçe gösterilerek, ... 10. İdare Mahkemesinin 29.12.2008 tarihli ve 2007/2094 E., 2008/2715K. sayılı Kararı ile yapılan işlemin mevzuata uygun olduğuna ve davanın reddine karar verilmiş olduğu, söz konusu Karar'ın ise Danıştay 5'inci Dairesinin 04.12.2012 tarihli ve 2009/3115 E., 2012/8105 K. sayılı Kararı ile onandığı savunmalarda belirtilmişse de;

Danıştay'ın söz konusu onama kararına konu olan ... 10. İdare Mahkemesinin 29.12.2008 tarihli ve 2007/2094 E., 2008/2715 K. sayılı Kararının verildiği 29.12.2008 tarihinde, 02.02.2000 tarihli ve 23952 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve anılan tarih itibari ile yürürlükte olan Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinde, "bağlı idareler" ifadesine yer verilmemiş olup, söz konusu ifade 04.07.2009 tarih ve 27278 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin 2'nci maddesi çerçevesinde yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle, bağlı idareleri görevde yükselme yönetmeliği kapsamına alan 04.07.2009 tarihli Yönetmelikten önceki bir işlem için açılan dava nedeniyle gerek ... 10. İdare Mahkemesinin gerekse de Danıştay 5'inci Dairesinin, İdarenin 2560 sayılı Kanun'a göre yürüttüğü işlemin mevzuata uygun olduğu yönündeki ilamının sorgu konusu atamalarda esas alınamayacağı açıktır.

Kaldı ki, Danıştay 5. Dairesinin, 2000 yılında yürürlüğe giren Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerinin İSKİ Genel Müdürlüğünde uygulanmayacağı hususunda vermiş olduğu Karar içtihadı birleştirme niteliğinde bir karar olmayıp İSKİ'de faaliyet yürüten memur sendikasınca açılan dava üzerine olaya münhasır olarak verilmiş bir karardır.

04.07.2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak usulüne uygun şekilde yürürlüğe giren Yönetmelik atama tarihinden önce iptal edilmediğine göre atama tarihinde yürürlüktedir ve uyulması gereken düzenleyici bir normdur. Yönetmeliğin üst normlara aykırı olduğunun iddia edilmesi halinde Yönetmeliğin tümünün veya ilgili maddelerinin dava konusu edilerek iptalinin sağlanması gerekir. İlgilinin sorguda bahsi geçen diğer atamalarının gerçekleştiği tarihlerde ve son olarak Matematikçi kadrosuna atamasının yapıldığı 10.11.2013 tarihinde, 04.07.2009 tarihli ve 27278 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik ve bu Yönetmeliğin 2'nci maddesindeki bağlı idarelerin kapsamda olduğu yönündeki hükmün yürürlükte olduğu açık olup, Yönetmeliğin ilgili maddeleri idari yargı tarafından iptal edilmediği veya çıkaran Kurum tarafından değiştirilmediği sürece mevzuattaki yerini korumakta ve ilgili kamu kurumlarını bağlamaktadır.

Bununla birlikte, savunmalarda İSKİ Genel Müdürlüğü ve birçok Su ve Kanalizasyon İdaresinde 02.07.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin uygulanmasına başlandığı belirtilmişse de, anılan Yönetmeliğin "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesindeki "belediyeler ve bağlı kuruluşları" ibaresinin bu Yönetmelikten önceki 04.07.2009 gün ve 27278 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliğin 2'nci maddesinde de aynı biçimde yer aldığı dikkate alındığında, 04.07.2009 tarihli Yönetmelik hükümlerinin de idarenin görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamındaki atama işlemlerini bağlayan bir norm teşkil ettiği açıktır.

Konunun sorumluluk yönünden değerlendirilmesi:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun;

"Hesap verme sorumluluğu" başlıklı 8'inci maddesinde, "Her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış mercilere hesap vermek zorundadır.",

"Harcama yetkisi ve yetkilisi" başlıklı 31'inci maddesinin üçüncü fıkrasında, "Kanunların veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin verdiği yetkiye istinaden yönetim kurulu, icra komitesi, komisyon ve benzeri kurul veya komite kararıyla yapılan harcamalarda, harcama yetkisinden doğan sorumluluk kurul, komite veya komisyona ait olur.",

"Harcama Talimatı ve Sorumluluk" başlıklı 32'nci maddesinde, "Bütçelerden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.

Harcama yetkilileri, harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.",

"Giderlerin Gerçekleştirilmesi" başlıklı 33'üncü maddesinde, "Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir. Giderlerin gerçekleştirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır.

Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.",

hükümlerine yer verilmiştir.

14.06.2007 tarihli ve 5189 sayılı Sayıştay Genel Kurul Kararı'nın "Sorumlular" başlıklı III'üncü kısmında ise,

"5018 sayılı Kanunun 11'inci maddesinde;

Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir...

.

Üst yöneticiler işlerin gidişatından harcama yetkililerinin ve diğer görevlilerin bilgilendirmeleri ve raporları ile bilgi sahibi olmaktadırlar. Bununla birlikte üst yöneticilerin özel kanunlardan doğan Sayıştaya karşı mali sorumlulukları olabileceği gibi, münferit bir olayda sorumluluklarına hükmedilmeleri de gerekebilir. Bu husus, meselenin Sayıştay yargısında görüşülmesi sırasında hükme bağlanacak bir konudur.",

denilmektedir.

Bu hükümler bağlamında, 5018 sayılı Kanun'un 31'inci maddesine göre, atama onayı ile harcama sürecine dahil olan ve yönetim kurulu kararında imzası bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri ..., ..., ... ve ... ile atama teklifinde imzası bulunan ve harcama sürecine dahil olan İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı ... ve Genel Müdür Yardımcısı ... ile atama teklifinde ve yönetim kurulu kararında imzası bulunan Genel Müdür ... hatalı atamadan dolayı sorumludur.

Denetçi tarafından söz konusu kamu zararından Harcama Yetkilisi sıfatıyla ... (Strateji Geliştirme Daire Başkanı), ... (İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı), ... (Şube Müdürü) ile Gerçekleştirme Görevlisi sıfatlarıyla ... (Bordro ve Tahakkuk İşlemleri Şefi/Sorumlusu), ... (Bilgisayar İşletmeni) sorumlu tutulmuşlarsa da, söz konusu kamu görevlileri hukuki uyuşmazlık konusuna esas atama işleminin hiçbir aşamasında yer almadıkları için bahse konu atama işlemindeki mevzuata aykırılığı ödeme sırasında bilip tespit etmeleri kendilerinden beklenemeyeceğinden, atama aşamasında herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmayan harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Zira ilgili kamu görevlilerince 5018 sayılı Kanun'un 32 ve 33'üncü maddeleri çerçevesinde, icra edilen fiiller ile kamu zararına sebebiyet veren atama işlemindeki mevzuat hükümlerine aykırılık arasında uygun illiyet bağı bulunmamaktadır.

Bu itibarla, Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında aranması gereken şartları taşımayan ...'ın Matematikçi kadrosuna atanması ve ilgiliye Matematikçi kadrosunun mali haklarının ödenmesi sonucu oluşan kamu zararı tutarı ... TL'nin Diğer Sorumlular (Yönetim Kurulu Üyesi) ..., (Yönetim Kurulu Üyesi) ..., (Yönetim Kurulu Üyesi) ..., (Yönetim Kurulu Üyesi) ..., (İns. Kayn. ve Eğt. Dai. Bşk.) ..., (Genel Müdür) ... ve (Genel Müdür Yardımcısı) ...'ye müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 53'üncü maddesi gereğince hüküm tarihinden itibaren işleyecek faizi ile ödettirilmesine, 6085 sayılı Kanun'un 55'inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi.

Karşı Oy

Üye ...'in karşı oy gerekçesi:

... Genel Müdürlüğü tarafından Sayıştay sorgusu sonrasında görev değişikliği yapılan personeller tarafından söz konusu idari işlemlerin iptali için idare mahkemelerine açılan davalarda mahkemeler tarafından 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu kararıyla yapılan atamalarda genel Yönetmelikte öngörülen özel kanunlarda bulunan hükümler saklı kalmak kaydıyla uygulanacağı hükmü gereğince görevde yükselme sınavı hükümlerinin uygulanmayacağı yönünde karar verilerek idari işlemler iptal edilmiş ve yerel idare mahkemeleri tarafından verilen söz konusu kararlar, Bölge İdare Mahkemesi tarafından hukuka uygun bulunarak kesin olarak karar verilmiştir.

Bir idari işlemin hukuka uygun olup olmadığı ile ilgili karar vermeye yetkili kılınan idari yargı yolunda kesinleşmiş bir kararla sorgu konusu atamaların hukuka uygunluğu tespit edildiği için konu hakkında ilişilecek husus bulunmadığına karar verilmesi gerektiğinden çoğunluk görüşüne katılmıyorum.