Eski Müsteşar'dan Deniz Suyuyla Kar Eritmeye Tepki: Çok Tehlikeli

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde deniz suyuyla kar eritilmesine karşı uyarıda bulundu: "Bitkiyi öldürür, altyapıyı çürütür, yeraltı sularını tuzlandırır."

2014-2018 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürüten Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Zonguldak Alaplı'da karla mücadelede deniz suyunun kullanıldığı görüntülere tepki gösterdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, itfaiye araçlarına deniz suyu doldurularak kaldırımların ve yolların eritildiği görüldü.

Deniz Suyuyla Kar Eritmek Neden Sakıncalı?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Mustafa Öztürk, uygulamanın çevresel ve yapısal açıdan ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti. Öztürk, deniz suyunun kar eritmede kullanılmasının şu sonuçlara yol açacağını vurguladı:

  • Döküldüğü bölgelerdeki bitki örtüsü ve ağaçların zarar görmesi,
  • Asfalt ve beton yüzeylerin tahrip olması,
  • Yeraltına sızması halinde yeraltı sularının tuzlanması,
  • Araçlarda korozyon ve ciddi hasar oluşması,
  • İtfaiye araçlarının mekanik ve metal aksamlarının zarar görmesi.

Öztürk, bu nedenle söz konusu yöntemi "çok tehlikeli bir uygulama" olarak nitelendirdi.

"Kar, Yaşam Kaynağımızdır"

Karın doğadaki rolüne de dikkat çeken Mustafa Öztürk, karın yalnızca bir kış manzarası olmadığını, su döngüsünün temel unsurlarından biri olduğunu belirtti. Öztürk'e göre kar; yağmurdan farklı olarak yavaş eriyerek toprağın derinliklerine sızıyor, barajları ve yeraltı su rezervlerini en verimli şekilde besliyor.
Ayrıca karın toprağı aşırı soğuktan koruyan bir "yorgan" işlevi gördüğünü, nemi muhafaza ederek tarımsal verimi artırdığını ifade eden Öztürk, havadaki toz ve mikropları da yere indirerek atmosferin temizlenmesine katkı sağladığını vurguladı.

"Kar Hasadında Tuz Kullanmayın" Uyarısı

Açıklamasının sonunda karla mücadelede tuz kullanımına da karşı çıkan Prof. Dr. Öztürk, şu ifadeleri kullandı:
"Kar, hem doğanın temizliği hem de geleceğimizin yüzeysel ve yeraltı su garantisidir. Karları hasat ederken kesinlikle tuz kullanmayınız. Tuz, suyun düşmanıdır."

