MTV için ödeme dönemi başladı: Son gün 2 Şubat
Bakan Uraloğlu duyurdu: 35 bini aşkın hız levhası kaldırıldı
2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller
Zam Tazminat kararnamesi 2026 yılında da uygulanacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve otogaza zam geldi: İşte 2 Ocak güncel fiyatlar
Mobil oyunla büyük vurgun! Hesaptaki paraları boşaltıyorlar
İnfazda af gibi yeni düzenleme! 40-50 bin arası hükümlü yararlanacak
Enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
ALTAY Tankı'nın yerli motorunda kritik eşik aşıldı
Kavgaya müdahale eden polisin bıçaklanmasında 2 tutuklama
56 ilde okullar yarın da tatil edildi
Ankara'nın 9 ilçesinde su kesintisi yapılacak
İstanbul'da 5 ilçede yarın eğitim öğretime ara verildi
Bakan Tunç açıkladı: İşte 2025'in yargı muhasebesi!
Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte 2026 yılı yeni emlak ekspertiz ücretleri
Meteoroloji tarih verdi: Sibirya soğukları Türkiye'yi terk ediyor
Telefonuna bu mesaj gelen yandı: BTK'den 'tek pasaport iki telefon' operasyonu
TÜED: En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilsin
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un aralık ayı ve 2025 enflasyonu
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi yaşamını yitirdi
152 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'ne ilişkin 3 kamu görevlisine dava
Doğu'da THY ve AJet 114 seferi durdurdu!
Altın ithalatında yüzde 20 ek vergi kaldırıldı mı?
Galata Köprüsü'nde Büyük Gazze yürüyüşü: 520 bin kişi katıldı
İlçelere AFAD merkezi kuruluyor
Özel okul ücretlerinde 'tavan zam' uygulaması bugün başladı
2026'da Neler Değişecek? Maaşlar, izinler, emeklilik ve vatandaşlık maaşı
2026 yılının ilk bebeği suda doğum yöntemiyle dünyaya geldi
Yerli üretimi korumak için ithalata yönelik birçok düzenleme devreye alındı

Ticaret Bakanlığı, yerli üretimin korunması ve teşviki amacıyla bu yıla yönelik önemli ithalat düzenlemeleri yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2026 09:52, Son Güncelleme : 02 Ocak 2026 09:53
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerli üretimin korunması, haksız rekabetin önlenmesi, istihdamın artırılması ve cari açığın azaltılması amacıyla iç ve dış piyasalardaki gelişmeler dikkate alınarak ithalat politikalarının güncellendiği belirtildi.

Bu kapsamda bu yıla yönelik yapılan çeşitli düzenlemelerin Resmi Gazete'de yayımlandığı aktarılan açıklamada, İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar'ın, tarım ve sanayi sektörlerinin ihtiyaçları ve talepleri dikkate alınarak hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın da yerli üretimin desteklenmesi hedefiyle uluslararası mevzuat kapsamında çok taraflı ve ikili anlaşmalardan doğan yükümlülüklere göre hazırlanarak yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Bu yıl geçerli olmak üzere hazırlanan "İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli" doğrultusunda İthalat Rejimi ve İlave Gümrük Vergisi kararlarında düzenlemeler yapıldığı belirtilen açıklamada, her sene başında yayımlanan ve bazı eşyanın ithalatında tatbik edilecek hususları belirleyen tebliğlerin de gözden geçirilerek yürürlüğe girdiği duyuruldu.

Sanayicinin rekabet gücü destekleniyor

Açıklamada, bazı sanayi ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı uygulanması hakkında kararların ve tebliğlerin yayımlandığına da dikkat çekilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Sanayicilerimizin rekabet gücünü desteklemek amacıyla ülkemizde yerli üretimi olmayan girdi mahiyetinde ham madde ve ara mamullerin gümrük vergileri, yılda iki defa Avrupa Birliği (AB) ile eş zamanlı olarak düşürülmekte, yerli üretimin tüketimi karşılamadığı girdilerde ise gümrük vergisiz ulusal tarife kontenjanı açılmaktadır. Bu kapsamda Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında kararlar ile 35 eşyada tarife kontenjanı açılmış, ayrıca söz konusu tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin hazırlanan tebliğler yayımlanmıştır. Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar kapsamında ise altından mücevherci eşyası ithalatında uygulanan yüzde 20 ek mali yükümlülük, aynı oranda ilave gümrük vergisi olarak uygulanmaya devam edecektir. Düzenlemeyle amaçlanan, vergi oranlarında değişiklik yapılmaksızın uygulamanın mevzuat bütünlüğü ve idari uyum çerçevesinde yeniden yapılandırılmasıdır."

İhracatçı kayıt formunun geçerlilik süresi 3 yıl oldu

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'lerde ise 47 ürün grubuna dair düzenleme yapıldığına işaret edilen açıklamada, halihazırda gözetim uygulaması bulunan 24 ürün grubunda gözetim birim fiyatlarının güncellendiği, 23'ünde ise gözetim kıymeti ihdas edildiği, böylelikle Bakanlıkça uygulanan söz konusu tebliğ sayısının 184'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ihracatçı kayıt formunun geçerlilik süresinin 1 yıldan 3 yıla çıkarıldığı da aktarıldı.

Yerli üretici firmaların başvurularına istinaden, bazı ürünlerin ithalatına yönelik korunma önlemi soruşturmaları başlatılmasına ilişkin tebliğlerin yayımlandığı da bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu tebliğlerle, 'pet resin', 'tereftalik asit' ve 'muhtelif karton türleri' tanımlı ürünlerin ithalatının yerli üretici üzerinde ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle korunma önlemi alınması için Bakanlığımıza yapılan başvuruya istinaden soruşturma açılmıştır. Bakanlığımızca bu ürünlere ilişkin yürütülecek soruşturmalarda, başvuruda iddia edildiği şekilde ithalatta artış olup olmadığı, ithalat artışının ve ithalatın gerçekleşme koşullarının yerli üretici üzerinde ciddi zarar veya tehdit oluşturup oluşturmadığı incelenerek sonucuna göre önlem tesis edilecektir. Bakanlığımız, üretici ve tüketici faydasını birlikte dikkate alarak yerli üretimin korunması ve teşviki için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edecektir."

