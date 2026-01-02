Engelli ve eski hükümlü hibe destekleri artırıldı

MTV için ödeme dönemi başladı: Son gün 2 Şubat
MTV için ödeme dönemi başladı: Son gün 2 Şubat
Bakan Uraloğlu duyurdu: 35 bini aşkın hız levhası kaldırıldı
Bakan Uraloğlu duyurdu: 35 bini aşkın hız levhası kaldırıldı
2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller
2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller
Zam Tazminat kararnamesi 2026 yılında da uygulanacak
Zam Tazminat kararnamesi 2026 yılında da uygulanacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve otogaza zam geldi: İşte 2 Ocak güncel fiyatlar
Benzin, motorin ve otogaza zam geldi: İşte 2 Ocak güncel fiyatlar
Mobil oyunla büyük vurgun! Hesaptaki paraları boşaltıyorlar
Mobil oyunla büyük vurgun! Hesaptaki paraları boşaltıyorlar
İnfazda af gibi yeni düzenleme! 40-50 bin arası hükümlü yararlanacak
İnfazda af gibi yeni düzenleme! 40-50 bin arası hükümlü yararlanacak
Enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak
Enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
Gözler memur ve emekli zamlarına çevrildi
ALTAY Tankı'nın yerli motorunda kritik eşik aşıldı
ALTAY Tankı'nın yerli motorunda kritik eşik aşıldı
Kavgaya müdahale eden polisin bıçaklanmasında 2 tutuklama
Kavgaya müdahale eden polisin bıçaklanmasında 2 tutuklama
56 ilde okullar yarın da tatil edildi
56 ilde okullar yarın da tatil edildi
Ankara'nın 9 ilçesinde su kesintisi yapılacak
Ankara'nın 9 ilçesinde su kesintisi yapılacak
İstanbul'da 5 ilçede yarın eğitim öğretime ara verildi
İstanbul'da 5 ilçede yarın eğitim öğretime ara verildi
Bakan Tunç açıkladı: İşte 2025'in yargı muhasebesi!
Bakan Tunç açıkladı: İşte 2025'in yargı muhasebesi!
Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte 2026 yılı yeni emlak ekspertiz ücretleri
Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte 2026 yılı yeni emlak ekspertiz ücretleri
Meteoroloji tarih verdi: Sibirya soğukları Türkiye'yi terk ediyor
Meteoroloji tarih verdi: Sibirya soğukları Türkiye'yi terk ediyor
Telefonuna bu mesaj gelen yandı: BTK'den 'tek pasaport iki telefon' operasyonu
Telefonuna bu mesaj gelen yandı: BTK'den 'tek pasaport iki telefon' operasyonu
TÜED: En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilsin
TÜED: En düşük emekli aylığı, asgari ücret seviyesine yükseltilsin
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un aralık ayı ve 2025 enflasyonu
İTO açıkladı: İşte İstanbul'un aralık ayı ve 2025 enflasyonu
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi yaşamını yitirdi
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi yaşamını yitirdi
152 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'ne ilişkin 3 kamu görevlisine dava
152 kişiye mezar olan Palmiye Sitesi'ne ilişkin 3 kamu görevlisine dava
Doğu'da THY ve AJet 114 seferi durdurdu!
Doğu'da THY ve AJet 114 seferi durdurdu!
Altın ithalatında yüzde 20 ek vergi kaldırıldı mı?
Altın ithalatında yüzde 20 ek vergi kaldırıldı mı?
Galata Köprüsü'nde Büyük Gazze yürüyüşü: 520 bin kişi katıldı
Galata Köprüsü'nde Büyük Gazze yürüyüşü: 520 bin kişi katıldı
İlçelere AFAD merkezi kuruluyor
İlçelere AFAD merkezi kuruluyor
Özel okul ücretlerinde 'tavan zam' uygulaması bugün başladı
Özel okul ücretlerinde 'tavan zam' uygulaması bugün başladı
2026'da Neler Değişecek? Maaşlar, izinler, emeklilik ve vatandaşlık maaşı
2026'da Neler Değişecek? Maaşlar, izinler, emeklilik ve vatandaşlık maaşı
2026 yılının ilk bebeği suda doğum yöntemiyle dünyaya geldi
2026 yılının ilk bebeği suda doğum yöntemiyle dünyaya geldi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Engelli ve eski hükümlü hibe destekleri artırıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla engelli ve eski hükümlü vatandaşlara kendi işlerini kurmaları için verilen hibe desteklerinin artırıldığını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2026 10:08, Son Güncelleme : 02 Ocak 2026 10:09
Yazdır
Engelli ve eski hükümlü hibe destekleri artırıldı

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik hibe desteği tutarlarının güncellendiğini bildirdi.

Buna göre, İŞKUR tarafından 2026 yılı 1. dönemi itibarıyla geçerli olmak üzere; engelli vatandaşların kendi işini kurmasını teşvik etmek amacıyla sağlanan hibe desteği 735 bin liraya, eski hükümlü bireylerin iş hayatına yeniden kazandırılması için verilen destek ise 550 bin liraya yükseltildi.

Ayrıca, işgücü piyasasında çalışma imkanı kısıtlı olan engellilere yönelik korumalı iş yerlerinin kapasitesini artırmak amacıyla sağlanan kuruluş sermayesi desteği de 905 bin liraya çıkarıldı.

"İstihdama ve üretime tam destek olmaya devam edeceğiz"

Bakan Işıkhan açıklamasında, dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını önemsediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik uyguladığımız hibe desteğini artırdık. Yeni yılda da istihdama ve üretime tam destek olmaya devam edeceğiz. Erişilebilir ve etkin hizmetlerimiz ile dezavantajlı grupların hem iş hayatına hem de sosyal hayata katılımını güçlendiriyoruz."

Son başvuru tarihi 16 Ocak

Destek programı için başvuruların bugün itibarıyla başladığını belirten Işıkhan, son başvuru tarihinin 16 Ocak olduğunu kaydetti.

Vatandaşlar, başvurularını ve detaylı bilgi edinme işlemlerini "iskur.gov.tr" ve "engelsiz.iskur.gov.tr" adresleri üzerinden gerçekleştirebilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber