2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller

2026 yılı itibarıyla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli araç alımında geçerli üst fiyat limiti 584 bin lira artırılarak 2 milyon 873 bin TL olarak belirlendi. Bu yeni düzenleme, engelli vatandaşların ÖTV istisnası kapsamında satın alabileceği otomobil sayısını artırdı. Togg, Renault, Fiat, Hyundai ve Toyota'nın birçok modeli artık bu kapsamda yer alıyor. Yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlar, ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor. Ayrıca, ÖTV istisnası kapsamında yapılan satışlarda yüzde 40 yerlilik oranı ve alınan araçların 10 yıl elde tutulması şartı aranıyor.

2026 Yılı ÖTV Muafiyeti Üst Limitleri ve Şartları

2025 yılında 2 milyon 290 bin TL olan ÖTV istisnası tutarı, 2026 yılı için 2 milyon 873 bin TL'ye yükseltildi. Bu artış, daha fazla modelin engelli vatandaşlar tarafından ÖTV muafiyetiyle alınabilmesini sağladı.

ÖTV Muafiyetiyle Alınabilecek Otomobil Modelleri

Fiat Egea

Togg T10F

Togg T10X

Renault Clio

Renault Duster

Renault Megane

Hyundai Bayon

Hyundai i10

Hyundai i20

Toyota Corolla

Toyota Corolla Hybrid

Toyota C-HR

ÖTV Muafiyetinden Yararlanma Koşulları

ÖTV muafiyetinden yararlanmak için vatandaşların yüzde 90 ve üzerinde engel oranına sahip olması gerekmektedir. Ayrıca, alınan araçların en az 10 yıl boyunca elde tutulması ve araçların yüzde 40 yerlilik oranına sahip olması şartı bulunmaktadır.



