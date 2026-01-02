MTV için ödeme dönemi başladı: Son gün 2 Şubat
Ankara'da Günlerdir Süren Su Kesintisi Vatandaşı İsyan Ettirdi

Ankara Mamak Lalahan'da günlerdir süren su kesintileri vatandaşları mağdur etti. Kombiler çalışmıyor, soğuk ve susuzluk hayatı zorlaştırıyor.

Ankara'da Günlerdir Süren Su Kesintisi Vatandaşı İsyan Ettirdi

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Lalahan Mahallesi'nde yaşanan ve 6-7 gündür devam eden su kesintileri, mahalle sakinlerinin günlük yaşamını ciddi şekilde olumsuz etkiledi. Su kesintileri nedeniyle temizlik ve ısınma ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar, özellikle ameliyatlı ve yaşlı bireyler için durumun hayati bir boyuta ulaştığını belirtti. Kombilerin çalışmaması sonucu evlerde ısınma sağlanamazken, vatandaşlar Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimine tepkilerini dile getirdi. Mahallede yaşayanlar, başkentte 30 yıl öncesinin koşullarına dönüldüğünü ifade etti.

Su Kesintilerinin Etkileri ve Vatandaşların Tepkileri

  • Osman Engin Dalbastı (Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Mamak İlçe Başkanı), su kesintilerinin uzun süredir devam ettiğini ve kendi ailesinin de mağdur olduğunu belirterek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi. Dalbastı, "Seçim öncesi verilen sözlerin tutulmadığını" ve "algı belediyeciliği ile yedi yılın geride bırakıldığını" söyledi.
  • Sevgi Keskin, su kesintisinin yalnızca temizlik değil, aynı zamanda ısınma problemi yarattığını vurguladı. Keskin, "Bir haftadır sular yok. Kombiler çalışmadığı için doğal gaz da kullanamıyoruz. Çocuklarım soğuktan hasta oldu," dedi.
  • Ömer Polat (site başkanı), bölgedeki su kaynaklarının yeterli olduğunu ancak mahalleye su verilmediğini belirtti. Polat, "Lalahan'ın suyu kendine yeter, fakat kaynaklar kapalı. Faturalar gelmeye devam ediyor ama su yok," ifadelerini kullandı.
  • Bayram Top, kolon kanseri ameliyatı geçirdiğini ve altı gündür su akmadığını belirterek, "Kombi çalışmıyor, ev buz gibi. Pisliğimizi dökmek için dışarıdan bidonla su taşıyoruz," dedi.

Mahalledeki Güncel Durum ve Talepler

Mahalle sakinleri, su kesintilerinin ne zaman sona ereceğiyle ilgili bilgilendirme yapılmamasından da şikayetçi oldu. Vatandaşlar, en azından yetkililerden bir açıklama beklediklerini ve çözüm üretilmesini talep etti. Su kesintileri nedeniyle günlük yaşamın aksaması, özellikle çocuklu aileler, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için ciddi sorunlara yol açtı.

Sonuç ve Beklentiler

Lalahan Mahallesi'nde devam eden su kesintileri, başkent Ankara'da temel hizmetlerin sürekliliği konusunda tartışmaları gündeme getirdi. Mahalle sakinleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden hızlı ve kalıcı bir çözüm beklediklerini ifade etti.


