'Büyük Gazze Yürüyüşü' dünya basınında geniş yer buldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti basını habere geniş yer ayırdı. Türk Ajansı Kıbrıs ve BRT, yeni yılın ilk gününde 520 bin kişinin Filistin'deki katliama dur demek için bir araya geldiğini bildirdi.

Azerbaycan haber ajansı APA da benzer şekilde Galata Köprüsü'ndeki protestoya katılanların sayısına vurgu yaparak, katliamın durdurulması yönündeki talepleri ön plana çıkardı.

"Sessiz kalmayacağız, Filistin'i unutmayacağız"

Amerikan haber ajansı AP, Galata Köprüsü'nde toplanan kalabalığın Gazze'ye destek gösterisi düzenlediğini abonelerine servis etti.

ABD merkezli Al Monitor, mitingde dalgalanan bayraklar eşliğinde "Sessiz kalmayacağız, Filistin'i unutmayacağız" sloganlarının İstanbul semalarında yankılandığını yazdı.

Fransız La Croix gazetesi, "Binlerce kişi İstanbul'da Gazze için gösteri düzenledi" başlığını kullanırken, France 24 kanalı da göstericilerin Filistin'e özgürlük sloganlarına odaklandı.

Rusya'da yayın yapan İzvestiya gazetesi ise haberinde, meydanlarda toplanan 500 bin kişiyi başlığına taşıdı.

Orta Doğu ve Asya basınında yankılar

Katar merkezli El Cezire, göstericilerin sabah namazının ardından bir araya geldiğini belirterek, İsrail'in protesto edildiği ve Gazze'ye özgürlük istendiği anları aktardı.

Suudi Arabistan merkezli Arab News, İstanbul'daki mitinge binlerce kişinin akın ettiğini duyurdu.

Malezya basını da yürüyüşe geniş yer ayırırken, The Sun Malaysia gazetesi yılın ilk gününde Gazze için sergilenen bu büyük dayanışmaya dikkat çekti.