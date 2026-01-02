Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 26 tutuklama
Yalova'da 3 polisin şehit olduğu çatışmanın ardından kent genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 26'sı tutuklandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Ocak 2026 11:05, Son Güncelleme : 02 Ocak 2026 11:10
İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta 29 Aralık günü saat 02.00 sıralarında DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı.
Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 DEAŞ'lı terörist ölü ele geçirildi.
Olayın ardından kent genelinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 42 şüpheli, gözaltına alındı.
Aralarında evden sağ olarak kurtarılan 5 kadının da olduğu şüpheliler, dün emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerden 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.