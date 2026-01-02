Erdoğan: Gazze ve Filistin İçin Mücadelemiz Sürecek
Anıtkabir, 2025'te 8 milyon 242 bin 170 ziyaretçiyi ağırladı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 2025 yılında 8 milyon 242 bin 170 kişi tarafından ziyaret edildi.

Anıtkabir, 2025'te de çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Anıtkabir Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 2025'in ocak ayında 307 bin 830, şubatta 218 bin 495, martta 220 bin 139, nisanda 622 bin 306 kişi, mayısta 858 bin 864, haziranda 366 bin 829, temmuzda 419 bin 775, ağustosta 1 milyon 49 bin 588, eylülde 350 bin 611, ekimde 1 milyon 562 bin 612, kasımda 1 milyon 959 bin 133 ve aralıkta 305 bin 988 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

2025 yılında toplam 8 milyon 242 bin 170 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Anıtkabir, 2024'te 6 milyon 550 bin 480, 2023'te 6 milyon 30 bin 680, 2022'de ise 3 milyon 966 bin 286 kişi tarafından ziyaret edilmişti.

En kalabalık gün 10 Kasım

Anıtkabir'in 2025'te en yoğun olduğu gün 10 Kasım şeklinde kayıtlara geçti.

Geçen yıl 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde 1 milyon 219 bin 148 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 236 bin 574, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 639 bin 497, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 1 milyon 125 bin 311 kişiyi ağırladı.

