Yeni yılda geçerli olacak günlük yemek bedeli istisnası Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı. İşte 2026 yemek ücreti hakkında merak edilen tüm detaylar.

2026 Yemek Ücreti Ne Kadar?

Geçtiğimiz yıl uygulanan günlük yemek bedeli istisnası 240 TL'ydi. 31 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de 2026 yemek ücreti açıklandı. 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni yemek ücreti 300 TL oldu. MultiNet Yemek Kartı gibi sadece yemek ödemelerinde geçerli çözümleri kullanan işverenler için ise KDV dahil istisna miktarı 330 TL oldu.

Günlük Yemek Bedeli İstisnası Ne Anlama Geliyor?

Günlük yemek bedeli istisna tutarı, her yıl güncellenen özel bir istisna türüdür. İstisnadan yararlanan işverenler yemek ödemelerinde gelir ve damga vergilerinden muaf tutulur. Böylece %100 varan vergi avantajından yararlanabilir, işveren maliyetlerini ise düşürebilir . 2026 yılı için yayınlanan 31 Aralık 2025 tarihli Gelir Vergisi Genel Tebliği'ndeyse 2026 günlük yemek bedeli istisna tutarı 330 TL (300 TL + %10 KDV) olarak belirlenmiştir.

2026 Yemek Ücretinin İşverenlere Sağladığı Faydalar

İşverenler için en belirgin kazanım vergi maliyetlerinin düşmesidir. Nakit ödeme yapanlar günlük 300 TL'ye kadar olan miktarlarda gelir ve damga vergisi ödemekten muaf tutuluyor. Yemek kartı tercih eden işverenler ise KDV dahil 330 TL'lik limite kadar bu avantajdan yararlanabiliyor.

Yemek kartı kullanımında muafiyet sağlanan kalemler şöyle sıralanıyor:

. Gelir vergisi: %20 (kümülatif matrah nedeniyle farklılık gösterebilir)

. Damga vergisi: %0,76

. SGK primi çalışan payı: %14

. SGK primi işveren payı: %21,75 (2025'te %20,75 olan bu oran 2026'da yükseltildi)

. İşsizlik sigortası çalışan payı: %1

. İşsizlik sigortası işveren payı: %2

2026 Yemek Ücretinde Tam Muafiyetten Yararlanma

Yemek kartıyla ödeme yapan işverenler, günlük 330 TL'ye kadar olan tutarlarda hem vergi hem de sigorta primi açısından tam muafiyet elde ediyor. Bu sınır aşıldığında yalnızca aşan miktar için gelir ve damga vergisi yükümlülüğü doğuyor. Somut bir örnekle ifade etmek gerekirse, günlük 400 TL yemek ücreti ödeyen bir işveren sadece 70 TL'lik kısım için vergi ödüyor.

Nakit ya da her yerde geçerli kartlarla ödeme gerçekleştiren işverenler için ayrı bir SGK prim muafiyet limiti söz konusu. 2025'te 158 TL olan bu sınırın 2026 tutarı Ocak ayında açıklanacak. Limit aşıldığında, aşılan tutar için sigorta primlerinin ödenmesi gerekiyor.

Özetle, nakit ödeme yapan işverenlerin tersine MultiNet Yemek Kartı kullananlar yüzde yüz vergi ve sigorta primi muafiyetinden faydalanma imkanına sahip.

Aylık Bazda Ne Anlama Geliyor?

Aylık yemek ücreti hesabı, çalışanın fiilen çalıştığı gün sayısı üzerinden yapılıyor. Ortalama 22 iş günlük bir ay düşünüldüğünde, günlük 330 TL ödeme yapan işverenler için aylık toplam miktar 7.260 TL'yi buluyor.



