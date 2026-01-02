Erdoğan: Gazze ve Filistin İçin Mücadelemiz Sürecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'deki eylemlerine ilişkin olarak, "Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kalmayacak. 7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı. Bu yavruların ahı onun yanına kar kalmaz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye'nin Filistin ve Gazze'yi yalnız bırakmadığını vurgulayarak, yeni yıla girerken Galata Köprüsü üzerinde Filistin'e destek gösterisinin tarihi bir an olduğunu belirtti. Erdoğan, "Filistin yalnız değil. Filistin her an bizim can ciğerimiz ve İsrail'in bu düşmanlığı yanına kar kalmayacak" dedi.

Türkiye'nin Filistin ve Gazze'ye Desteği

Erdoğan, Türkiye'nin ve İslam dünyasının Filistin'in ve Gazze'nin yanında olmaya devam edeceğini belirtti. "Bundan sonra da ne Gazze ne Filistin yalnız kalmayacak. Elimizden gelen tüm gayreti Türkiye olarak, İslam dünyası olarak Filistin'in ve Gazze'nin yanında bulunarak insanlar güç birliğimizi devam ettireceğiz" dedi. Erdoğan, 2026 yılına daha güçlü bir şekilde girileceğini ifade etti.

İnsani Yardım Çabaları ve Engeller

Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye insani yardım göndermek istediğini ancak İsrail'in buna izin vermediğini belirtti. "Konteyner göndermek istiyoruz, müsaade etmiyor. Çünkü onun buna müsaadesi gerekiyor. Elimizde konteynerler var. Bunlarla o çadırlarda yaşamaktan Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizi kurtarma şansına sahip olabilirdik ama olamıyoruz" dedi. Erdoğan, er ya da geç mazlumların bu sıkıntıdan kurtarılacağını vurguladı.



