Karadeniz, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerinde yarın için fırtına uyarısında bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Ocak 2026 15:10, Son Güncelleme : 02 Ocak 2026 15:11
