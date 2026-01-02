Karadeniz, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerinde yarın fırtına etkili olacak.

Batı ve Doğu Karadeniz

Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın pazar günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in batısında ise fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkili olacağı ve pazar günü ilk saatlerde sona ereceği öngörülüyor.

Marmara Denizi

Marmara'da rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ege Denizi

Kuzey Ege'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) "kuvvetli fırtına" şeklinde eseceği bildirildi. Bu bölgedeki fırtınanın pazartesi günü akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Güney Ege'de ise yarın sabah saatlerinde başlayacak fırtınanın aynı günün gece saatlerinde etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

Yetkililer, fırtına nedeniyle başta deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalar olmak üzere, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı denizcilerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı.