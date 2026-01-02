Sosyal medyada başlayan kavga cinayetle bitti

Malatya'da sosyal medyada başlayan tartışma, Sena Nur Doğan isimli gencin öldürülmesiyle sonuçlandı.

Olay 31 Aralık gecesi yaşandı.

Battalgazi ilçesinde seyyar kestane tezgahı işleten B.E. ile I.D. sosyal medyada tartıştı.

BIÇAKLA SALDIRDI

Tartışmanın ardından I.D., arkadaşı Sena Nur Doğan ile birlikte B.E.'nin tezgahına gitti.

Burada çıkan tartışma sırasında B.E., Sena Nur Doğan'ı göğsünden, I.D.'yi ise kalçasından bıçakladı.

Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sena Nur Doğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Olay sonrası polis ekiplerince suç aletiyle yakalanan B.E., gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sena Nur Doğan ise Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törenle defnedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.