Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Yabancı plakalı araçlar için gümrükte 'ödeme' zorunluluğu başladı

Karayolları Genel Müdürlüğü, yabancı plakalı araçların otoyol, köprü ve tünel geçiş ücretlerinin tahsilatında kapsamı genişletti. Artık sadece devletin işlettiği yollar değil, kamu-özel işbirliğiyle yapılan tüm projelerdeki (Osmangazi, Yavuz Sultan Selim vb.) ihlalli geçişler gümrük kapılarında tahsil edilecek. Borcunu ödemeyen araçların Türkiye'den çıkışına izin verilmezken, 45 günü aşan gecikmelerde 4 kat ceza uygulanacak.

Haber Giriş : 02 Ocak 2026 16:50, Son Güncelleme : 02 Ocak 2026 16:51
Yabancı plakalı araçlar için gümrükte 'ödeme' zorunluluğu başladı
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yabancı plakalı araçların Türkiye'deki kamu-özel işbirliği modeliyle inşa edilen otoyol, köprü ve tünellerdeki geçiş ücretlerinin gümrük kapılarından tahsil edilmesine yönelik uygulamanın başladığını duyurdu.

KGM'nin ABD merkezli X hesabından yapılan paylaşımda, 2022'de Genel Müdürlük tarafından işletilen otoyol geçiş ücretlerinin tahsil edilmesiyle başlanan uygulamanın, kamu-özel işbirliği modeliyle inşa edilen otoyol, köprü ve tünellerin de dahil edilmesiyle tüm otoyolları kapsadığı bildirildi.

Yabancı plakalı araç kullanıcılarının, HGS kartlarını gümrük girişlerinden temin edebileceğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ödemelerinizi gişelerde, 'kgm.gov.tr' adresinde yer alan 'İhlalli Geçiş Sorgulama ve Ödeme' linki üzerinden veya ilgili otoyolun web sitesinden plaka bilginizi girerek yapabilirsiniz. Geçiş ücretinizi ödemediyseniz, Türkiye'den çıkış yaparken gümrük kapısında ödemeniz gerekmektedir. Geçiş tarihinin ardından ilk 15 gün içerisinde ücretinizi cezasız ödeyebilirsiniz. 15-45 gün gecikmelerde bir kat geçiş ücreti cezası, 45 günden fazla gecikmelerde 4 kat geçiş ücreti cezası uygulanmaktadır. Sorunsuz bir yolculuk için Türkiye'deki geçiş bilgilerinizi kontrol edin."

