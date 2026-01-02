Ankara'da terör örgütlerine 1 yılda 237 ayrı operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütlerine yönelik kolluk kuvvetleriyle koordineli olarak düzenlenen operasyonlarda tespit edilen 4 bin 262 kişi üzerinde yapılan çalışmalardan hareketle; 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren toplam 237 ayrı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlar kapsamında toplamda bin 393 şüpheli şahıs yakalandı. Düzenlenen operasyonlar neticesinde alınan 155 ayrı itirafçının ifade ve teşhis işlemlerinden hareketle 2 bin 407 şüpheli şahıs tespiti yapıldı. Tespit edilen ve operasyonlar kapsamında yakalanan toplam 3 bin 800 şüpheli yakalandı. 3 bin 800 şahıstan 275'inin kamu kurum ve kuruluşlarında aktif olarak çalıştığı tespit edildi. Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.