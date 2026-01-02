Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kurslara 2 gün ara verildi
Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kurslara 2 gün ara verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ocak 2026 19:26, Son Güncelleme : 02 Ocak 2026 19:26
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, kentte, yoğun kar yağışının ardından sıcaklığın düşmesine bağlı olarak kuvvetli buzlanma riskinin olduğu belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Başta ulaşım olmak üzere meydana gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, 3 ve 4 Ocak'ta yapılması planlanan, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK), İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP), özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, bilim ve sanat merkezleri, tüm yaygın eğitim kursları, Valilik kararıyla 2 gün süreyle tatil edildi."