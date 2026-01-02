Dünya nüfusu 8,2 milyarı aştı: En kalabalık şehir artık Tokyo değil!

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan veriler baz alınarak yapılan tahminlere göre dünya nüfusu, 2025 yılında 8,2 milyarı aştı.



Dünya nüfusu 8 milyarı aştı. 1998'de 6 milyar, 2010'da 7 milyar, 2022'de 8 milyar seviyesine ulaşan dünya nüfusu, BM verileri temel alınarak yapılan farklı tahminlere göre günümüz itibarıyla 8,2 ila 8,3 milyar arasında bulunuyor.

İstatistik platformu Worldometer tarafından resmi veriler temel alınarak hazırlanan tahminlere göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 59'a Asya'da, yüzde 19'u Afrika'da, yüzde 9'u Avrupa'da, yüzde 8'i Latin Amerika ve Karayipler'de ve yaklaşık yüzde 5'i de Kuzey Amerika'da yaşıyor. Dünya nüfusunun 2037'de 9 milyar, 2060 senesinde ise 10 milyara ulaşması bekleniyor.

Nüfusu 100 milyonu aşan 16 ülke bulunuyor



2025 itibarıyla dünya genelinde nüfusu 100 milyon sınırını aşan 16 ülke bulunuyor. Nüfus bakımından küresel liderler olan Çin ve Hindistan, milyar sınırını aşan iki ülke iken, bu iki ülke birlikte dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

1,46 milyar nüfuslu Hindistan ile 1,41 milyar nüfuslu Çin'i, nüfusu 200 milyonun üzerinde olan beş ülke izliyor. Bunlar, 347 milyonu aşan nüfusuyla üçüncü sırada yer alan ABD, 285 milyon nüfusla en kalabalık Müslüman ülke Endonezya, 255 milyon nüfuslu Pakistan, 237 milyon nüfusla Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya ve 212 milyon nüfusla Güney Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'dan oluşuyor.

Nüfusu 100 ila 200 milyon arasında olan ülkeler arasında ise Bangladeş, Rusya, Etiyopya, Meksika, Japonya, Mısır, Filipinler, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Vietnam yer alıyor.

Avrupa, demografik zorluklarla karşı karşıya



Dikkat çekici bir şekilde, topraklarının tamamı Avrupa'da olup nüfusu 100 milyonun üstünde olan hiçbir ülke bulunmuyor. Buna en yakın ülke olarak 80 milyon nüfusla Almanya öne çıkıyor. Bu tablo, Avrupa genelinde nüfus artış hızının yavaşladığını ve birçok ülkenin yaşlanan nüfus ve göç gibi zorluklarla karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.

Nüfusu azalan Çin, doğum kontrolünü daha pahalı hale getirdi



Avrupa ülkelerinin yanı sıra Çin de düşük doğum oranları ile mücadele eden ülkeler arasında yer alıyor. Nüfus artış hızını kontrol altında tutmak amacıyla 1979-2015 yılları arasında tek çocuk politikası izleyen Çin, doğum oranlarında görülen tarihi azalma, hızla yaşlanan nüfus ve çalışan işgücü oranının azalması nedeniyle 2026 itibarıyla doğum oranlarını artırmaya yönelik yeni önlemleri uygulamaya koyuyor.

Ülkenin uzun vadeli istikrarını tehdit eden düşük doğum oranına karşı Çin'de, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla hükümet çeşitli doğum kontrol ürünlerine yüzde 13 oranında katma değer vergisi uygulamaya başladı. Bu karar ile 1993 yılında tüm doğum kontrol ürünlerini vergiden muaf tutma kararı rafa kaldırılmış oldu. Toplam nüfusu son 3 yıldır istikrarlı bir şekilde azalan Çin, dünyanın en kalabalık ülkesi unvanını 2023'te Hindistan'a devretmişti.

İtalya'da 100 yaşın üzerindeki nüfus iki kat arttı



Güney Avrupa ülkesi İtalya'da 100 yaşın üzerindeki nüfus, 2009 yılına oranla iki kat arttı. 2025'te bir asrı deviren İtalyanların sayısı, 2009 yılına nazaran yaklaşık iki kat artarak 23 bin 548 kişi oldu. Yüz yaşın üstündeki İtalyanların yüzde 82,6'sını kadınlar oluşturdu.

Yüz yaşın üstündeki nüfus Avrupa Birliği üyesi diğer ülkelerde de hızlı bir artış gösterirken, yüz yaşın üstündekilerin en yüksek oranda olduğu ülkeler ise Fransa, İtalya ve Yunanistan oldu.

Dünyanın en kalabalık şehri unvanı, Tokyo'dan Cakarta'ya geçti



2025 yılında Endonezya'nın başkenti Cakarta, 42 milyon nüfusla dünyanın en kalabalık şehri unvanını Japonya'nın başkenti Tokyo'dan devraldı. Cakarta'ya 37 milyon nüfusla Bangladeş'in başkenti Dakka izlerken, Tokyo ise 33 milyon nüfusla üçüncü sırada yer aldı. Sıralamadaki radikal değişim, BM'nin nüfus tahminlerinde şehir, kasaba ve kırsal alanları sınıflandırma biçiminde daha tutarlı olan yeni bir metodolojiyi benimsemesinden sonra gerçekleşti.