YÖK, 2026 yılında GYS açıyor: Üniversitelerden talep toplanıyor
Yükseköğretim Kurulu, devlet üniversitelerindeki idari personelin kariyer planlamasını yakından ilgilendiren 2026 yılı merkezi görevde yükselme sınavı için çağrıya çıktı. Üniversitelerin boş kadrolarını ve katılım taleplerini en geç 2 Mart 2026 tarihine kadar bildirmesi istenirken, sınavın konu başlıkları ve net tarihi bu taleplerin ardından ilan edilecek.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2026 yılında devlet üniversitelerinde görev yapmakta olan idari personel için merkezi olarak görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı yapmak amacıyla çağrıya çıktı!
Bilindiği üzere, devlet yükseköğretim kurumları kendileri görevde yükselme
sınavı açabileceği gibi ilgili mevzuat gereğince merkezi olarak YÖK tarafından
açılacak sınavlara katılım sağlayabilmektedir.
Bu kapsamda, YÖK tarafından üniversitelere gönderilen yazıda, talebi olan üniversitelerin
tespit edecekleri kadrolara ilişkin bilgileri en geç 2 Mart 2026 tarihine kadar
belirlemelerini ve taraflarına bildirmelerini istemiştir.
Taleplerin toplanması sonrası, YÖK tarafından konu başlıkları ve sınav takvimi
belirlenerek kamuoyuyla paylaşılacaktır.