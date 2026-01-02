YÖK, 2026 yılında GYS açıyor: Üniversitelerden talep toplanıyor

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2026 yılında devlet üniversitelerinde görev yapmakta olan idari personel için merkezi olarak görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı yapmak amacıyla çağrıya çıktı!

Bilindiği üzere, devlet yükseköğretim kurumları kendileri görevde yükselme sınavı açabileceği gibi ilgili mevzuat gereğince merkezi olarak YÖK tarafından açılacak sınavlara katılım sağlayabilmektedir.



Bu kapsamda, YÖK tarafından üniversitelere gönderilen yazıda, talebi olan üniversitelerin tespit edecekleri kadrolara ilişkin bilgileri en geç 2 Mart 2026 tarihine kadar belirlemelerini ve taraflarına bildirmelerini istemiştir.



Taleplerin toplanması sonrası, YÖK tarafından konu başlıkları ve sınav takvimi belirlenerek kamuoyuyla paylaşılacaktır.



İŞTE YÖK YAZISI

