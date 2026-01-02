Küçükçekmece'de silahlı saldırıda 2 kişi öldü

Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde 3 kişiye, motosikletle gelen, kimliği henüz belirlenemeyen iki şüpheli silahla ateş açtı.

Şüpheliler, saldırının ardından motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Hasan Ali ile Muhammed Gözsu müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Levent Ö'nün (28) durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı caddeyi güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı.

Çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.