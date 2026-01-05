Akademik teşvik ödeneği düzenlemesi yine unutuldu
Öğretim elemanlarının yıllardır iyileştirilmesini beklediği akademik teşvik ödeneği düzenlemesi bu sene yine unutuldu!
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol ÖZVAR tarafından 10 Ocak 2022 tarihli
eski adıyla Twitter yeni ismiyle X paylaşımında, şu ifadelere yer verilmişti.
"Mevcut akademik teşvik uygulamasının iyileştirilmesini, bürokrasinin
azaltılmasını ve teşviklerin akademik kaliteye daha fazla hizmet etmesini sağlamak
üzere ilgili paydaşların görüşlerini almak suretiyle yeni bir çalışma yapacağımızı
duyurmak isterim."
Geldiğimiz üç yıllık süre zarfında ne akademisyenlerin mali hakları konusunda bir iyileştirme yapıldı ne de akademik teşvik uygulamasını geliştirecek bir adım atıldı.
2026 yılına girdiğimiz bugünlerde akademisyenler halen 1-2 puan toplayabilmek
için atıflarını tek tek taramakta, kanıtlarını hazırlamakta ve bunları üniversitelerine
sunmaktadır.
Maziyi hatırladığımızda her vatandaşın sene sonunda fiş toplama işini, tabiri
caizse şu an akademisyenler benzer bir şekilde yerine getirmektedir.
Günlük ekonomik durumda her geçen gün eriyen akademisyen maaşlarına yönelik
bir iyileştirme yapılmaması tepki toplarken, akademik teşviğe yönelik verilen
sözlerin tutulmaması da son derece üzücü olmuştur.
Yükseköğretim Kurulunun 2026 yılında gerek akademisyenlerin maaşlarına yönelik
bir akademik zam müjdesini gerekse günümüz akademik dünyasına uygun daha nitelikli
bir teşvik sistemini getirmek için mücadele etmesini tüm akademisyenler adına
dikkatlerine sunmak isteriz!