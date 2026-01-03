3 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıkları

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış İstasyonu'nda gençlerin karşılanması programına, şehit yakınları ve gaziler onuruna verilecek yemeğe, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Kardan Heykeller Sergisi'ne ve meşaleli kayak gösterisi ile meşaleli yürüyüş programlarına iştirak edecek.

(Kars/12.00-20.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, aralık ayı ve 2025 yılı dış ticaret verilerine ilişkin düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı dolayısıyla düzenlenecek "Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri"ne katılacak.

(Kars/12.40/20.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasına, Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor, Trabzonspor-Türk Telekom ve Bursaspor Basketbol-Safiport Erokspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/Trabzon/15.30/Bursa/18.00)

3- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında, Beşiktaş BOA-Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Çimsa ÇBK Mersin, Dardanel Çanakkale Belediyespor-Emlak Konut ve BOTAŞ-Nesibe Aydın karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/14.00/17.00/Çanakkale/15.00/Ankara/16.00)

4- Vodefone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında, Kuzeyboru-Eczacıbaşı Dynavit, İlbank-Beşiktaş, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Daikin, Fenerbahçe Medicana-Aras Kargo, Bahçelievler Belediyespor-Türk Hava Yolları, VakıfBank-Zerenspor ve Nilüfer Belediyespor-Göztepe müsabakaları yapılacak.

(Aksaray/Ankara/14.00/Aydın/15.00/İstanbul/16.00/16.00/18.00/Bursa/18.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftası, Ortahisar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Göztepe-Üsküdar Belediyespor ve Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Trabzon/14.00/İzmir/16.00/Muğla/17.00)