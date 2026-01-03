Hafta sonu parçalı bulutlu bir hava hakim olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hafta sonu yurdun büyük bir bölümünde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz ve Kıyı Ege yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek.

Kuvvetli yağış uyarısı

Cumartesi günü Marmara, Batı Karadeniz ve Kıyı Ege'de yağış geçişleri görülecek. Özellikle İzmir çevreleri ile Balıkesir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, ani sel ve su baskını gibi oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Çığ ve buzlanma riski

Hafta boyunca doğu kesimlerde buzlanma ve don olayları beklenirken, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ riski bulunduğu belirtildi. Trakya ve Ege kıyılarında hafta boyunca aralıklarla yağışların süreceği, diğer bölgelerde ise Pazar, Pazartesi ve Salı günleri havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Üç büyükşehirde hava durumu

Hafta sonu Ankara, İstanbul ve İzmir'de beklenen hava durumu ise şöyle:

Ankara: Başkentte hafta sonu yağış beklenmiyor. Havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi, sıcaklıkların ise 4 ila 7 derece arasında olması öngörülüyor.

İstanbul: Megakentte Cumartesi sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağış geçişleri görülecek. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde esmesi beklenirken, sıcaklıkların 14 ila 16 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

İzmir: Hafta sonu boyunca kent genelinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 12 ila 16 derece olması öngörülüyor.