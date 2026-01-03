TEKNOFEST gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor
Posta ve hızlı kargoda ağırlık ve parasal limitler artırıldı
Posta ve hızlı kargoda ağırlık ve parasal limitler artırıldı

Posta ve hızlı kargo yoluyla gönderilen eşyalara ilişkin limitlerde değişiklik yapıldı. 300 kilogram olan eşya ağırlık sınırı 600 kilograma çıkarılırken, 15 bin euro olan parasal limit ise 30 bin euroya yükseltildi.

Haber Giriş : 03 Ocak 2026 07:36, Son Güncelleme : 03 Ocak 2026 07:29
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ. 90 gün sonra yürürlüğe girecek.

Tebliğe göre posta ve hızlı kargo şirketlerinin gümrük işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması için bünyelerinde en az iki gümrük müşaviri istihdam etmeleri veya en az iki gümrük müşavirinin görev yapmış olması ya da asgari iki gümrük müşaviri görevlendirilmek üzere bir gümrük müşavirliği şirketiyle sözleşme yapmış olması şart koşuldu.

Düzenleme kapsamında hızlı kargo taşımacılığında geçerli olan ağırlık limiti brüt 300 kilogramdan 600 kilograma yükseltildi. Bu gönderiler için uygulanan parasal üst sınır ise bin 500 eurodan 3 bin euroya çıkarıldı.

