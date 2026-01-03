Boğaz'ın gözdelerinden tarihi yalı rekor fiyatla satışa çıktı

NTV'de yer alan habere göre Boğaz'ın gözdelerinden biri olan iki asırlık tarihi yalı rekor bir fiyatla yeniden satışa çıkarıldı.

İstanbul Boğazı'nın en prestijli yapılarından biri olan, ikinci dereceden tarihi eser olma özelliği de bulunan Burhanettin Sezerar yalısı 1 milyar 825 milyon liraya satışa çıkarıldı.

Adını Dolmabahçe Sarayı ve İstanbul'daki pek çok camiye elektrik getirmesiyle tanınan İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği profesörlerinden Burhanettin Sezerar'dan alan yalı, yaz döneminde 1 milyar 700 milyon lira bedelle satışa çıkmıştı. Ancak daha sonra karardan vazgeçilmişti.

Halihazırda restoran olarak kullanılan iki katlı yalıda 12 oda, 2 salon ve 7 banyo var.