Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı

Asgari ücret artmadan önce hemen hemen bütün sektörlerde zam yapıldı. Market çalışanları etiket değiştirme mesaileri yaptı ve birçok üründe yüzde 25'e varan fiyat artışları görüldü.

Asgari ücret artmadan ve arttıktan sonra diye ayrılan zamlar sebebiyle Ticaret Bakanlığı hızlı ve geniş çaplı denetime başladı. Etiketler ne zaman değişti ne kadar zam yapıldı, fahiş artış var mı diye bakan denetim görevlileri, çeşitli cezalar kesti. Ancak fiyat artışları durmuyor. Marketlerin ardından emek yoğun sektörlerde de zamlar birbirini izliyor.

Son aylarda konut piyasasında hareketliliğin artmasıyla birlikte tadilat ve dekorasyon sektörü de zam dalgasının merkezine yerleşti. Ev yenileme, mutfak ve banyo dolapları, marangozluk, elektrik ve su tesisatı, kapı-pencere sistemleri ve özel mobilya üretimi yapan firmalar hem işçilik maliyetlerindeki artışı hem de genel giderleri gerekçe göstererek yeni fiyat listeleri oluşturuyor. Yeni yılla birlikte sigorta, ÖTV gibi artışların yanı sıra enerji giderleri de bu artışa sebep olarak gösteriliyor.

Uzmanlara göre asgari ücret artışı sonrası yaşanacak zam dalgası, yalnızca kısa vadeli bir fiyat ayarlaması olmayacak; 2026'nın ilk aylarında enflasyon beklentileri üzerinde de etkili olacak. Bu nedenle tüketicilerin özellikle hizmet ve tadilat alımlarında aceleci kararlar vermemesi, farklı firmalardan teklif alması ve maliyet kalemlerini ayrıntılı şekilde sorgulaması öneriliyor.

DAHA AÇIKLANMADAN ETİKETLER DEĞİŞTİ

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan iç mimar Mehmet Karagöz, asgari ücretin birçok sektör için yalnızca bir maliyet kalemi değil, aynı zamanda fiyat artırmak için güçlü bir gerekçe olarak kullanıldığını belirterek, "Asgari ücret artışı henüz açıklanmadan bile bazı sektörlerde fiyatların yukarı çekildiğini görüyoruz. Bu durum, maliyet artışının ötesinde beklenti yönetimiyle ilgili. Özellikle tadilat ve dekorasyon gibi fiyat denetiminin zor olduğu alanlarda fırsat zamları daha hızlı devreye giriyor" ifadelerini kullandı.

"SÖZLEŞME İMZALAYIN"

Gayrimenkul ve yapı sektörü uzmanı inşaat yüksek mühendisi Derya Tavetoğlu ise özellikle tadilat yaptırmayı planlayan vatandaşları uyararak "Ocak ayı itibarıyla tadilat, mutfak-banyo dolabı ve özel imalat işlerinde yüzde 50'ye varan fiyat güncellemeleriyle karşılaşmak mümkün. Vatandaşların mümkünse işlerini hızla sözleşmeye bağlaması, yazılı teklif alması ve fiyat sabitlemesi istemesi büyük önem taşıyor" dedi.

Karaca, sözleşmesiz ve elden anlaşmaların yeni yılda ciddi mağduriyetlere yol açabileceğini de vurguladı.

"ZAM YAPMAYA MECBURUZ"

Site yöneticisi Metin Karlı, yeni yıl öncesi aidat artışlarının kaçınılmaz olduğunu belirterek zam sürecini net ifadelerle anlattı. Karlı "Asgari ücret arttığı anda biz de aç-kapat yapmak zorunda kalıyoruz. Güvenlik görevlisi, temizlik personeli, bahçıvan. Hepsi asgari ücretle çalışıyor. Maaşlar artınca aidatları aynı bırakmamız mümkün değil. Elektrik, bakım ve dış hizmet giderleri de zaten yükselmiş durumda. Bu sebeple ocak ayıyla birlikte birçok sitede aidatlara zam yapılacak. Bu bir tercih değil, tamamen maliyet kaynaklı bir mecburiyet" dedi.

VATANDAŞ HIZLI HAREKET ETSİN"

Nakliye işiyle uğraşan Ramazan Dülger ise taşımacılık sektöründe fiyat artışlarının kapıda olduğunu vurgulayarak "Bizde de durum aynı, asgari ücret açıklanır açıklanmaz zam yapıyoruz. Şoför, hamal, sigorta, mazot. Hepsi üst üste biniyor. Şu anki fiyatlarla bu işi sürdürmek mümkün değil. Ocak ayından sonra taşımacılık ücretlerinde artış olacak, bunu gizlemenin anlamı yok. Vatandaşlar taşınacaksa mümkünse hızlı hareket etsin" ifadelerini kullandı.

SAHTE ETİKETLERE DİKKAT

Dekorasyon ve tadilat sektöründe "2025 ürünü" veya "yılsonu tüketiyoruz" adıyla sunulan %50-60'lık indirimlerin çoğunun gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor. Sektör temsilcileri, bu ürünlerin genellikle yeni değil, stoktaki ürünler olduğunu; bazı firmaların ise önce fi yat artırıp sonra yüksek indirim algısı oluşturduğunu söylüyor.

Gerçekçi indirim oranlarının çoğunlukla %10-20'yi geçmediği vurgulanıyor. Tüketici dernekleri de vatandaşları, indirim etiketine değil ürünün önceki fiyatına ve piyasa değerine bakmaları, şüpheli kampanyaları ise ilgili kurumlara bildirmeleri konusunda uyarıyor.