Otomobil elektrik direğine çarptı, baba ile oğlu hayatını kaybetti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin elektrik direği ile bariyerlere çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı, eşi ve 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Küçük çocuk, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.vOtomobil elektrik direğine çarptı, baba ile oğlu hayatını kaybetti

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2026 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net