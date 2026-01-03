Mersin'de 'change araç' operasyonu: 14 tutuklama

Suç çeteleriyle mücadele, emniyet güçlerinin kararlı çalışmalarıyla sürdürülüyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen başarılı operasyonlara bir yenisi daha Mersin'de eklendi.

"27 ADET ARACA EL KONULDU"

'Change araç' çetesine yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aktardı.

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden aralarında 1 milyar 180 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlenen şüphelilerin yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, 27 adet araca el konulduğunu kaydetti.

ŞÜPHELİLERDEN 14'Ü TUTUKLANDI

Paylaşımında şüphelilerden 14'ünün tutuklandığını duyuran Yerlikaya, ayrıca şu sözleri kullandı:

Mersin'de 'change araç' çetesine yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonumuzda aralarında 1 milyar 180 milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edilen 18 şüpheliyi yakaladık.

14 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

27 adet araca el konuldu.

"ARAÇLARIN ŞASİ NUMARALARININ DEĞİŞTİRİLDİĞİ BELİRLENDİ"

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığımız koordinasyonunda, Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; yurt dışından kaçak yollarla ülkemize getirilen araçların şasi numaralarını 'ağır hasarlı' araçların şasi numaralarıyla değiştirerek, ağır hasarlı araçları tamir edilmiş gibi gösterip trafiğe çıkardıkları, çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli yakalamalı araçları parçalayıp, yedek parça olarak piyasaya sürdükleri tespit edildi.

"ŞÜPHELİ DURUMU BİLDİRİN, BİZ GEREĞİNİ YAPALIM"

Vatandaşlarımız ikinci el araç satın alırken çok dikkatli olmalı, aracı iyi kontrol ettirmelidir. Şüpheli bir durum varsa lütfen hemen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin biz gereğini yapalım.

Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.



