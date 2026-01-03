TEKNOFEST gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor
TEKNOFEST gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor
Mersin'de 'change araç' operasyonu: 14 tutuklama
Mersin'de 'change araç' operasyonu: 14 tutuklama
39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durduruldu
39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durduruldu
Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı
Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı
Posta ve hızlı kargoda ağırlık ve parasal limitler artırıldı
Posta ve hızlı kargoda ağırlık ve parasal limitler artırıldı
Yargıda 'sıfır gecikme' dönemi! Yeni sistem hayata geçiyor
Yargıda 'sıfır gecikme' dönemi! Yeni sistem hayata geçiyor
Hafta sonu parçalı bulutlu bir hava hakim olacak
Hafta sonu parçalı bulutlu bir hava hakim olacak
Memur ve emeklilerin gözü 5 Ocak'taki enflasyon verilerinde
Memur ve emeklilerin gözü 5 Ocak'taki enflasyon verilerinde
ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisi
ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisi
Bu okula marangoz giremiyor: Mobilyaları okul müdürü kendi üretiyor
Bu okula marangoz giremiyor: Mobilyaları okul müdürü kendi üretiyor
THY'den 100 Milyar TL yatırım ve 26 bin yeni istihdam!
THY'den 100 Milyar TL yatırım ve 26 bin yeni istihdam!
Reuters: Para transferlerinde 'açıklama zorunluluğu' ertelendi
Reuters: Para transferlerinde 'açıklama zorunluluğu' ertelendi
Maliye'de kağıtsız dönem: Kağıt fatura ve defter artık tarih oldu!
Maliye'de kağıtsız dönem: Kağıt fatura ve defter artık tarih oldu!
Yargıtay rakamları güncelledi: Hangi partinin kaç üyesi var?
Yargıtay rakamları güncelledi: Hangi partinin kaç üyesi var?
Bakanlıktan 'af gibi düzenleme' başlıklı habere yalanlama
Bakanlıktan 'af gibi düzenleme' başlıklı habere yalanlama
Sürücülerin keyfi kaçtı: İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 250 zam!
Sürücülerin keyfi kaçtı: İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 250 zam!
Yabancı plakalı araçlar için gümrükte 'ödeme' zorunluluğu başladı
Yabancı plakalı araçlar için gümrükte 'ödeme' zorunluluğu başladı
AFAD'dan SMS'li uyarı: 28 ilde çığ tehlikesi var!
AFAD'dan SMS'li uyarı: 28 ilde çığ tehlikesi var!
BDDK'den limit güncellemesi: Temassız ödemede şifre sınırı değişti!
BDDK'den limit güncellemesi: Temassız ödemede şifre sınırı değişti!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Erdoğan tarihi duyurdu: Trump ile yine bir görüşmemiz olacak
Erdoğan tarihi duyurdu: Trump ile yine bir görüşmemiz olacak
İstanbul'un aralık zam şampiyonları belli oldu
İstanbul'un aralık zam şampiyonları belli oldu
Beyin göçü pozitife döndü!
Beyin göçü pozitife döndü!
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
YÖK ve 4 üniversite tarafından 'Enerji Akademisi' kurulacak
YÖK ve 4 üniversite tarafından 'Enerji Akademisi' kurulacak
MTV için ödeme dönemi başladı: Son gün 2 Şubat
MTV için ödeme dönemi başladı: Son gün 2 Şubat
Bakan Uraloğlu duyurdu: 35 bini aşkın hız levhası kaldırıldı
Bakan Uraloğlu duyurdu: 35 bini aşkın hız levhası kaldırıldı
2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller
2026'da ÖTV Muafiyetli Alınabilecek Otomobiller
Zam Tazminat kararnamesi 2026 yılında da uygulanacak
Zam Tazminat kararnamesi 2026 yılında da uygulanacak
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Mersin'de 'change araç' operasyonu: 14 tutuklama

Kentte polisin 'change araç' çetesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu aralarında 1 milyar 180 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlenen 18 şüphelinin yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından aktardı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ocak 2026 10:15, Son Güncelleme : 03 Ocak 2026 10:12
Yazdır
Mersin'de 'change araç' operasyonu: 14 tutuklama

Suç çeteleriyle mücadele, emniyet güçlerinin kararlı çalışmalarıyla sürdürülüyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen başarılı operasyonlara bir yenisi daha Mersin'de eklendi.

"27 ADET ARACA EL KONULDU"

'Change araç' çetesine yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aktardı.

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden aralarında 1 milyar 180 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlenen şüphelilerin yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, 27 adet araca el konulduğunu kaydetti.

ŞÜPHELİLERDEN 14'Ü TUTUKLANDI

Paylaşımında şüphelilerden 14'ünün tutuklandığını duyuran Yerlikaya, ayrıca şu sözleri kullandı:

Mersin'de 'change araç' çetesine yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonumuzda aralarında 1 milyar 180 milyon TL işlem hacmi olduğu tespit edilen 18 şüpheliyi yakaladık.

14 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

27 adet araca el konuldu.

"ARAÇLARIN ŞASİ NUMARALARININ DEĞİŞTİRİLDİĞİ BELİRLENDİ"

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımız ile EGM Asayiş Daire Başkanlığımız koordinasyonunda, Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; yurt dışından kaçak yollarla ülkemize getirilen araçların şasi numaralarını 'ağır hasarlı' araçların şasi numaralarıyla değiştirerek, ağır hasarlı araçları tamir edilmiş gibi gösterip trafiğe çıkardıkları, çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli yakalamalı araçları parçalayıp, yedek parça olarak piyasaya sürdükleri tespit edildi.

"ŞÜPHELİ DURUMU BİLDİRİN, BİZ GEREĞİNİ YAPALIM"

Vatandaşlarımız ikinci el araç satın alırken çok dikkatli olmalı, aracı iyi kontrol ettirmelidir. Şüpheli bir durum varsa lütfen hemen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin biz gereğini yapalım.

Valimizi, Cumhuriyet Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber