Diyarbakır'da çocukları darbeden şahıs gözaltına alındı

O anlar, bir aracın içinden cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Diyarbakır-Şanlıurfa Bulvarı'ndaki bir üst geçitte ilerleyen 3 çocuk, kar topu attıkları öne sürülerek dün bir şahıs tarafından öldüresiye dövüldü.

