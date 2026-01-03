Diyarbakır'da çocukları darbeden şahıs gözaltına alındı
Diyarbakır'da üst geçitte kar topu attıklarını ileri sürerek 3 çocuğu darbeden şahıs gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2026 10:55, Son Güncelleme : 03 Ocak 2026 10:56
Diyarbakır-Şanlıurfa Bulvarı'ndaki bir üst geçitte ilerleyen 3 çocuk, kar topu attıkları öne sürülerek dün bir şahıs tarafından öldüresiye dövüldü.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından tespit edilen şahıs gözaltına alındı.
Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
O ANLAR KAMERADA
Görüntülerde ise, şahıs merdivenlerden çıkarak üst geçit üstünde ilerleyen çocukları yumrukladığı görüldü.
O anlar, bir aracın içinden cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.