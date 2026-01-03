TEKNOFEST gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor
TEKNOFEST gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor

Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki en büyük etkinliklerinden TEKNOFEST, her geçen yıl artan katılım ve ilgiyle dikkati çekiyor.

Haber Giriş : 03 Ocak 2026 11:26, Son Güncelleme : 03 Ocak 2026 11:27
Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki en büyük etkinliklerinden TEKNOFEST, gençlerin projelerini sergilediği, eğitim aldığı ve girişimcilik fırsatları bulduğu platform olarak öne çıkıyor.

TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz, Tekirdağ'da katıldığı etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in geldiği noktada sayısal hedeflerin geride kaldığını, her yönüyle milyonlara ulaştığını söyledi.

2025 yılında 1 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladıklarını anlatan Saymaz, TEKNOFEST'in dünyaya örnek olduğunu belirtti.

"TEKNOFEST'te artık sayılarla ilgili bir hedef yok"

Saymaz, TEKNOFEST'in Türk milleti tarafından benimsendiğini ve ülke genelinde gençlerin teknoloji ile inovasyona yönelmesinde önemli platform haline geldiğini ifade ederek, "TEKNOFEST'te artık sayılarla ilgili bir hedef yok. TEKNOFEST yarışmalarına da 1 milyondan fazla genç başvuruda bulundu." dedi.

TEKNOFEST'in ülke genelinde teknoloji ve inovasyon alanında önemli buluşma noktası olduğuna dikkati çeken Saymaz, bu yıl ilk kez uyguladıkları "Mavi Vatan" konseptiyle gençlere denizcilik, savunma ve mavi ekonomi alanlarında farkındalık kazandırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Saymaz, bu yıl 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST'e herkesi davet ederek, organizasyonun Milli Teknoloji Hamlesi'nin sahadaki en görünür yansımalarından biri olduğunu, gençlerin inovasyon ve girişimleriyle bu hamleye önemli katkı sunduklarını söyledi.

Saymaz, "Milli Teknoloji Hamlesi hedefi doğrultusunda projeler geliştiriliyor, eğitimler veriliyor ve girişimler oluşturuluyor. Biz de T3 Vakfı ve TEKNOFEST olarak gençlerimize alan açıyor, gelişimlerine katkı sağlıyor ve girişimlerini desteklemeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

