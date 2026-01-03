ABD, Venezuela'ya saldırdı... Trump 'Maduro'nun yakalandığını duyurdu

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta arka arkaya patlama sesleri duyuldu. Bölgede en az 7 patlama gerçekleştiği aktarıldı. Şehrin güneyinde elektriğin olmadığı bilgisi paylaşıldı.

TRUMP: MADURO VE EŞİ YAKALANDI

ABD Başkanı Donald Trump, saldırının sorumluluğunu üstlenerek, "Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı." açıklamasında bulundu.

Trump, Truth Social paylaşımında,

"ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro, eşi ile birlikte yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır.

Bu operasyon, ABD Kolluk Kuvvetleri ile işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir.

Ayrıntılar daha sonra açıklanacaktır. Bugün saat 11:00'de Mar-a-Lago'da bir basın toplantısı düzenlenecektir.

İlginiz için teşekkür ederiz!

Başkan DONALD J. TRUMP" ifadelerini kullandı.

ABD Federal Havacılık İdaresi, "devam eden askeri faaliyetlerle ilişkili" güvenlik risklerini gerekçe göstererek, Amerikan ticari uçaklarının Venezuela üzerinde herhangi bir irtifada uçmasını yasakladı.

VENEZUELA'DAN İLK AÇIKLAMA: ABD PETROL VE MADENLERE EL KOYMAK İSTİYOR

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, ABD'nin askeri saldırganlığı reddedilerek, "ABD saldırılarının amacı Venezuela petrolü ve madenlerine el koymak. ABD kaynakları ele geçirmekte başarılı olamayacak. Saldırılar Karakas ve Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerinde gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

Maduro, tüm toplumsal ve siyasi güçleri seferberlik planlarını devreye sokmaya çağırarak ülke genelinde OHAL ilan ettiğini duyurdu. Venezuela Dışişleri Bakanlığı, saldırıların BM Şartı'nı açıkça ihlal ederek barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

PATLAMALAR ASKERİ ÜS ÇEVRESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Al Jazeera muhabiri Lucia Newman, patlamanın Karakas'taki ana askeri üs olan Fuerte Tiuna yakınlarında meydana geldiğini söyledi. Newman, "Fuerte Tiuna orada önemli bir askeri üs. Bölge genelinde bir dizi patlama sesi duyuldu ve ardından elektrik kesintisi yaşandı." dedi.

Ayrıca Karakas semalarında çok sayıda helikopter, uçak ve vurulan bölgelerden yükselen dumanlar da görüldü.

Patlamalar, Karayipler'e bir deniz görev gücü konuşlandıran ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya karşı kara saldırıları olasılığını gündeme getirdiği bir dönemde meydana geldi.

KOLOMBİYA'DAN ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, "Karakas şu anda saldırı altında. Dünyayı uyarın: Venezuela saldırıya uğradı! Füzelerle bombardıman yapıyorlar. Amerikan Devletler Örgütü ve BM derhal bir araya gelmelidir." dedi