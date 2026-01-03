ABD Adalet Bakanı Bondi: Maduro ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Bu ilçede eksi 39 derece görüldü

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Ardahan'ın Göle ilçesinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 39,7 derece olarak ölçüldü.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Ocak 2026 12:49, Son Güncelleme : 03 Ocak 2026 12:51
Bu ilçede eksi 39 derece görüldü

Ardahan'da dondurucu soğuklar nedeniyle cadde ve sokaklar buz pistine döndü. Nehir, baraj, göl, çeşme ve dereler buz tutarken çatılarda sarkıtlar oluştu, ağaçlar ise buz tuttu.

Göle eksi 39'ü gördü. Hayat durma noktasına geldi

Kuru ayazın yaşandığı ilde termometreler gece eksi 28,7 dereceyi gösterdi. Göle ilçesinde ise sıcaklık eksi 39,7 derece olarak ölçüldü.. Kilitlerin dahi donduğu kentte, hayat durma noktasına geldi.

Ardahan'da son dakika olarak duyuralım diyen Yalçın Koç, şu anda eksi 33 derece ile kent resmen dondu dedi. Koç, ''Ardahan şartlarında yaz aylarında buraya gelip bizi eleştirenler, şu anda ne çektiğimizi biliyorlar. Gördüğünüz gibi traktör bile olduğu yerde tamamen donmuş durumda. Biz Ardahanlılar olarak bu memleketin vergiden muaf olmasını istiyoruz. Şu şartlarda geröekten burada durulacak gibi değil'' Dedi.

Edinilen bilgiye göre, bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere 39,7 ile Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşanırken, Merkezde eksi 28,7, Hanak'ta eksi 25,4, Çıldır'da eksi 30,1, Damal'da eksi 23,2, Posof'ta ise eksi 13 derece olarak ölçüldü.

