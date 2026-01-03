Manisa'da kaza bir aileyi ayırdı
Elektrik direğine çarpan otomobildeki Samet Ulutaş ile oğlu Necip Ulutaş hayatını kaybetti, sürücü anne Ümmü Gül Ulutaş ise ağır yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 03 Ocak 2026 13:43, Son Güncelleme : 03 Ocak 2026 13:43
Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Ahmetağa Mahallesi'nde Ümmü Gül Ulutaş'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobildeki baba Samet Ulutaş öldü.
OĞLU DA KURTARILAMADI
Yaralanan oğlu Necip Ulutaş da kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ANNENİN DURUMU DA CİDDİ
Ağır yaralanan sürücü Ümmü Gül Ulutaş ise Sarıgöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.