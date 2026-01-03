İsrail askerlerinin Gazze'de açtığı ateş sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti

Görgü tanıklarına göre Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi yakınlarında da İsrail askerlerinin ateş açması sonucu Filistinli bir kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin Beyt Lahiya kentinde 11 yaşındaki Fatıma Maruf'u ve Senyura eş-Şeyş adlı kadını hedef aldı.

İsrail ordusu, Hamas ile imzalanan ateşkes anlaşmasını ihlale devam ediyor.

