Erdoğan 2025 İhracat Rakamlarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda 2025 yılı ihracat rakamlarının açıklandığı etkinlikte önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, küresel dalgalanmaların ekonomileri etkilediğini ve dış ticaret dahil olmak üzere ekonominin tüm alanlarında belirlenen hedeflerin küresel gelişmelerden bağımsız düşünülemeyeceğini vurguladı. Türkiye'nin ekonomik hedeflerinin globalleşmeden ayrı ele alınamayacağını belirten Erdoğan, küresel ekonomideki belirsizliklerin ve tıkanıklıkların Türkiye'ye de yansıdığını ifade etti.

Ekonomik Hedefler ve Küresel Gelişmeler

Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)'nin uluslararası sistemde beklenen rolünü yerine getiremediğini ve bunun bedelini Gazze'deki sivillerin ödediğini söyledi. Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşandığını belirten Erdoğan, İsrail hükümetinin insani yardım girişlerini engellemeye devam ettiğini ve sivillere yönelik saldırıların sürdüğünü dile getirdi.

Barış ve Güvenlik Vurgusu

Barışa giden yolun açılması için her türlü sorumluluğu almaya hazır olduklarını belirten Erdoğan, gerilime yatırım yapanlara karşı barış ve güvenlik kuşağı kurma mücadelesi verdiklerini ifade etti. Türkiye'nin uluslararası denklemlerde dışlanamayacağının anlaşıldığını, Türkiye'yi saf dışı bırakma girişimlerinin başarısız olduğunu vurguladı.

Ekonomik Büyüme ve İhracat Rakamları

2025 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 oranında büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinin, 21 çeyrektir kesintisiz büyümeyi sürdürdüğünü belirten Erdoğan, 2024 yılında 1 trilyon 260 milyar dolar olan ekonomik büyüklüğün, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde 1 trilyon 538 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

İhracatta Yeni Rekorlar

Aralık ayında 26,4 milyar dolar ile aylık bazda yeni bir ihracat rekoru kırıldı.

ile aylık bazda yeni bir ihracat rekoru kırıldı. Mal ihracatı önceki yıla göre yüzde 4,5 artarak toplamda 273,4 milyar dolara yükseldi.

artarak toplamda yükseldi. Mal ve hizmet ihracatı toplamı 396,5 milyar dolara ulaştı.

En Fazla İhracat Yapan İller