ABD Adalet Bakanı açıkladı: Maduro hangi suçla yargılanacak?

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, gece saatlerinde meydana gelen patlamalar önce sosyal medyada görüldü. Patlamaların ardından birçok halkın evlerinden çıkarak sokaklara yöneldiği görüldü. Ülkede OHAL ilan edilirken, uzun süredir gerginliğin sürdüğü ABD-Venezuela arasında yeni bir aşamaya geçildi.

"Maduro ve eşi yakalandı"

ABD Başkanı Trump, sosyal medyadan yaptığı ilk açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela'ya ve lideri Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı geniş çaplı bir saldırı operasyonunu başarıyla gerçekleştirmiştir. Maduro, eşiyle birlikte yakalanmış ve ülke dışına çıkarılmıştır. Bu operasyon, ABD kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içinde yürütülmüştür. Ayrıntılar daha sonra paylaşılacaktır. Bugün saat 11.00'de (TSİ 19.00) Mar-a-Lago'da bir basın toplantısı yapılacaktır" dedi.

"ABD mahkemelerinde yargılanacak"

ABD Adalet Bakanı Pamela Bondi, Maduro'nun hangi iddialarla suçlandığını açıkladı.

Bondi, "Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi tarafından suçlanmıştır. Nicolas Maduro narko-terörizm komplosu, kokain ithalatı komplosu, makineli silahlar ve yıkıcı cihazlara (patlayıcı silahlara) sahip olma ile ABD'ye karşı makineli silahlar ve yıkıcı cihazlara sahip olma komplosu suçlamalarıyla karşı karşıyadır. Yakında Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde, Amerikan adaletinin tüm gücüyle yargılanacaklardır" dedi.

ABD-Venezuela gerginliğinin nedeni ne?

ABD Başkanı Trump, Venezuela lideri Maduro'yu, Venezuela'nın hapishanelerini ve akıl hastanelerini boşaltmakla ve mahkumları ABD'ye göç etmeye zorlamakla suçladı.

Maduro'ya yöneltilen bir diğer suçlama ise petrol gelirlerini uyuşturucu bağlantılı suçları finanse etmek için kullanmak olduğunu belirtmişti.

Maduro ise geçen hafta verdiği bir röportajda, uyuşturucu kaçakçılığı ve petrol konularında ABD ile "nerede ve ne zaman isterse" görüşmeye açık olduğunu söylemişti.