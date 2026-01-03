Uzmanlar, ABD'nin Maduro operasyonu için ne dedi?

ABD Adalet Bakanı Bondi: Maduro ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
ABD Adalet Bakanı Bondi: Maduro ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Erdoğan 2025 İhracat Rakamlarını Açıkladı
Erdoğan 2025 İhracat Rakamlarını Açıkladı
Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı
Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı
MHP 100 maddelik Anayasa teklifini açıkladı
MHP 100 maddelik Anayasa teklifini açıkladı
ABD, Venezuela'ya saldırdı... Trump 'Maduro'nun yakalandığını duyurdu
ABD, Venezuela'ya saldırdı... Trump 'Maduro'nun yakalandığını duyurdu
ASELSAN, dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı
ASELSAN, dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı
TEKNOFEST gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor
TEKNOFEST gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor
Mersin'de 'change araç' operasyonu: 14 tutuklama
Mersin'de 'change araç' operasyonu: 14 tutuklama
39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durduruldu
39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durduruldu
Posta ve hızlı kargoda ağırlık ve parasal limitler artırıldı
Posta ve hızlı kargoda ağırlık ve parasal limitler artırıldı
Yargıda 'sıfır gecikme' dönemi! Yeni sistem hayata geçiyor
Yargıda 'sıfır gecikme' dönemi! Yeni sistem hayata geçiyor
Memur ve emeklilerin gözü 5 Ocak'taki enflasyon verilerinde
Memur ve emeklilerin gözü 5 Ocak'taki enflasyon verilerinde
ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisi
ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisi
Bu okula marangoz giremiyor: Mobilyaları okul müdürü kendi üretiyor
Bu okula marangoz giremiyor: Mobilyaları okul müdürü kendi üretiyor
THY'den 100 Milyar TL yatırım ve 26 bin yeni istihdam!
THY'den 100 Milyar TL yatırım ve 26 bin yeni istihdam!
Reuters: Para transferlerinde 'açıklama zorunluluğu' ertelendi
Reuters: Para transferlerinde 'açıklama zorunluluğu' ertelendi
Maliye'de kağıtsız dönem: Kağıt fatura ve defter artık tarih oldu!
Maliye'de kağıtsız dönem: Kağıt fatura ve defter artık tarih oldu!
Yargıtay rakamları güncelledi: Hangi partinin kaç üyesi var?
Yargıtay rakamları güncelledi: Hangi partinin kaç üyesi var?
Bakanlıktan 'af gibi düzenleme' başlıklı habere yalanlama
Bakanlıktan 'af gibi düzenleme' başlıklı habere yalanlama
Sürücülerin keyfi kaçtı: İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 250 zam!
Sürücülerin keyfi kaçtı: İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 250 zam!
Yabancı plakalı araçlar için gümrükte 'ödeme' zorunluluğu başladı
Yabancı plakalı araçlar için gümrükte 'ödeme' zorunluluğu başladı
AFAD'dan SMS'li uyarı: 28 ilde çığ tehlikesi var!
AFAD'dan SMS'li uyarı: 28 ilde çığ tehlikesi var!
BDDK'den limit güncellemesi: Temassız ödemede şifre sınırı değişti!
BDDK'den limit güncellemesi: Temassız ödemede şifre sınırı değişti!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Erdoğan tarihi duyurdu: Trump ile yine bir görüşmemiz olacak
Erdoğan tarihi duyurdu: Trump ile yine bir görüşmemiz olacak
İstanbul'un aralık zam şampiyonları belli oldu
İstanbul'un aralık zam şampiyonları belli oldu
Beyin göçü pozitife döndü!
Beyin göçü pozitife döndü!
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri devam ediyor
YÖK ve 4 üniversite tarafından 'Enerji Akademisi' kurulacak
YÖK ve 4 üniversite tarafından 'Enerji Akademisi' kurulacak
MTV için ödeme dönemi başladı: Son gün 2 Şubat
MTV için ödeme dönemi başladı: Son gün 2 Şubat
Ana sayfaHaberler Dünya

Uzmanlar, ABD'nin Maduro operasyonu için ne dedi?

Doç. Dr. Murat Aslan, "Bu sabah itibarıyla başlatılmış saldırı, özel kuvvet operasyonuyla Devlet Başkanı (Nicolas) Maduro'nun ülkeden çıkarılması ve büyük bir ihtimalle uyuşturucuyla, ticaret suçlamasıyla yargılanmak üzere Amerika'ya sevk edilmesiyle sonuçlanacak" derken, Prof. Dr. Mehmet Özkan, "Bu saldırılar net bir şekilde rejim değişikliğini hedefliyor. Bunu resmi yetkililer de zaten açıkça belirtiyorlar. ABD önce rejim değişikliği sonrasında ise Venezuela dahil diğer bütün ülkelerde Güney Amerika'da etkinliği tekrardan pekiştirmek istiyor" dedi.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 03 Ocak 2026 16:40, Son Güncelleme : 03 Ocak 2026 16:29
Yazdır
Uzmanlar, ABD'nin Maduro operasyonu için ne dedi?

Uzmanlar, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD saldırısıyla ülke dışına çıkarılmasındaki temel amacın, yönetimi devirmek ve Güney Amerika'da yeniden siyasi ve askeri hakimiyeti tesis etmek olduğunu değerlendiriyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Kıdemli Araştırmacısı Doç. Dr. Murat Aslan ve Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan, ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği saldırılara ve Maduro'nun ülke dışına çıkarılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Aslan, ABD'nin başlattığı "Güney Mızrağı Operasyonu"nu hatırlatarak "Ana argüman uyuşturucuyla mücadeleydi. Ancak geldiğimiz aşamada bu sabah itibarıyla başlatılmış saldırı, özel kuvvet operasyonuyla Devlet Başkanı Maduro'nun ülkeden çıkarılması ve büyük bir ihtimalle uyuşturucuyla, ticaret suçlamasıyla yargılanmak üzere Amerika'ya sevk edilmesiyle sonuçlanacak." dedi.

Bunun sonucunda Venezuela içinde ne gibi bir dönüşüm ve değişim olacağını tahmin etmenin zor olmadığını söyleyen Aslan, "Çünkü ülke zaten siyaseten ayrışmış bir ülke. Sosyalistlerle halihazırda iktidarı talep eden muhalefet arasında büyük bir ihtimalle eğer uygun koşullar oluşursa bazı gerilimler olabilir." diye konuştu.

Aslan, ABD'nin sahaya ne sevk edeceği, nasıl sevk edeceğinin belirgin olmadığını vurgulayarak "Askeri bir varlık, durumu daha da farklı bir istikamete evirecektir. Ancak şöyle bir gerçek artık ortaya çıktı; büyük bir ihtimalle Venezuela konvansiyonel bağlamda yetersiz olduğu için bu mücadelede ABD'nin talep ettiği siyasi dönüşümü gerçekleştirmek zorunda kalacak." ifadelerini kullandı.

Sosyalistlerin Ernesto Che Guevara dönemini hatırlatacak şekilde bir gayrinizami mücadeleye başlamasının da beklenebileceğini belirten Aslan, "Eğer bu denklem içerisine uyuşturucu kartellerini de eklerseniz Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) benzeri yeni bir oluşum filizlenebilir. Bu nedenle bu sürecin nasıl bir istikamete evrileceğini değerlendirmek pek mümkün değil. Dinamikler belirsiz ve karmaşık." dedi.

"Bu saldırılar net bir şekilde rejim değişikliğini hedefliyor"

Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan, ABD'nin küresel siyasette kendi alanını net olarak tanımlamaya çalıştığını söyleyerek "Dolayısıyla en son yayımlanan ABD'nin ulusal güvenlik stratejisinde belirtildiği gibi Monroe Doktrini'nin (ABD Başkanı Donald) Trump etkisi çerçevesinde yeniden yorumlandığı ve Güney Amerika'nın bütünüyle ABD'den ayrı bir şekilde küresel siyasette etkin olmaya çalışmaması ve yine Güney Amerika'da dış aktörünün etkisinin azaltılması bugünkü Trump'ın ana politikasını oluşturmakta." değerlendirmesini yaptı.

Aylardır konuşulan ve bugün itibarıyla "sürpriz olmayan" ABD'nin Venezuela müdahalesinin, bunun yansıması ve doğrudan sonucu olduğunun altını çizen Özkan, "Bu saldırılar net bir şekilde rejim değişikliğini hedefliyor. Bunu resmi yetkililer de zaten açıkça belirtiyorlar. ABD önce rejim değişikliği sonrasında ise Venezuela dahil diğer bütün ülkelerde Güney Amerika'da etkinliği tekrardan pekiştirmek istiyor." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber