Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması

Bu süreçte, Karakas Büyükelçiliğimiz, ülkede bulunan vatandaşlarımızla iletişim ve gerekli koordinasyonu kesintisiz biçimde sürdürmektedir."

Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz.

Türkiye, Venezuela'nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya yaptığı operasyon ve Devlet Başkanı Maduro ile eşinin ülkeden çıkarılmasına yönelik açıklamada bulundu.

