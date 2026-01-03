Altında ralli 2026'da da devam edebilir!

Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
Elazığ'da korkutan deprem!
Elazığ'da korkutan deprem!
AA beklenti anketine göre memur zammı belli oldu
AA beklenti anketine göre memur zammı belli oldu
Savunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştı
Savunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması
ABD Adalet Bakanı Bondi: Maduro ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
ABD Adalet Bakanı Bondi: Maduro ve eşi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Erdoğan 2025 İhracat Rakamlarını Açıkladı
Erdoğan 2025 İhracat Rakamlarını Açıkladı
Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı
Asgari yatmadan fiyatlar yükseldi! Maliyet değil 'beklenti' zammı
MHP 100 maddelik Anayasa teklifini açıkladı
MHP 100 maddelik Anayasa teklifini açıkladı
ABD, Venezuela'ya saldırdı... Trump 'Maduro'nun yakalandığını duyurdu
ABD, Venezuela'ya saldırdı... Trump 'Maduro'nun yakalandığını duyurdu
ASELSAN, dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı
ASELSAN, dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı
TEKNOFEST gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor
TEKNOFEST gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürüyor
Mersin'de 'change araç' operasyonu: 14 tutuklama
Mersin'de 'change araç' operasyonu: 14 tutuklama
39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durduruldu
39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durduruldu
Posta ve hızlı kargoda ağırlık ve parasal limitler artırıldı
Posta ve hızlı kargoda ağırlık ve parasal limitler artırıldı
Yargıda 'sıfır gecikme' dönemi! Yeni sistem hayata geçiyor
Yargıda 'sıfır gecikme' dönemi! Yeni sistem hayata geçiyor
Memur ve emeklilerin gözü 5 Ocak'taki enflasyon verilerinde
Memur ve emeklilerin gözü 5 Ocak'taki enflasyon verilerinde
ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisi
ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisi
Bu okula marangoz giremiyor: Mobilyaları okul müdürü kendi üretiyor
Bu okula marangoz giremiyor: Mobilyaları okul müdürü kendi üretiyor
THY'den 100 Milyar TL yatırım ve 26 bin yeni istihdam!
THY'den 100 Milyar TL yatırım ve 26 bin yeni istihdam!
Reuters: Para transferlerinde 'açıklama zorunluluğu' ertelendi
Reuters: Para transferlerinde 'açıklama zorunluluğu' ertelendi
Maliye'de kağıtsız dönem: Kağıt fatura ve defter artık tarih oldu!
Maliye'de kağıtsız dönem: Kağıt fatura ve defter artık tarih oldu!
Yargıtay rakamları güncelledi: Hangi partinin kaç üyesi var?
Yargıtay rakamları güncelledi: Hangi partinin kaç üyesi var?
Bakanlıktan 'af gibi düzenleme' başlıklı habere yalanlama
Bakanlıktan 'af gibi düzenleme' başlıklı habere yalanlama
Sürücülerin keyfi kaçtı: İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 250 zam!
Sürücülerin keyfi kaçtı: İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 250 zam!
Yabancı plakalı araçlar için gümrükte 'ödeme' zorunluluğu başladı
Yabancı plakalı araçlar için gümrükte 'ödeme' zorunluluğu başladı
AFAD'dan SMS'li uyarı: 28 ilde çığ tehlikesi var!
AFAD'dan SMS'li uyarı: 28 ilde çığ tehlikesi var!
BDDK'den limit güncellemesi: Temassız ödemede şifre sınırı değişti!
BDDK'den limit güncellemesi: Temassız ödemede şifre sınırı değişti!
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Erdoğan tarihi duyurdu: Trump ile yine bir görüşmemiz olacak
Erdoğan tarihi duyurdu: Trump ile yine bir görüşmemiz olacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altında ralli 2026'da da devam edebilir!

Financial Times'ın derlediği analist tahminlerine göre, 2025'te tarihi bir yükseliş yaşayan altın fiyatlarının 2026'da da yeni zirveleri test etmesi bekleniyor. Ancak uzmanlar, yükselişin hız keseceği ve piyasanın daha dalgalı bir seyir izleyebileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 03 Ocak 2026 18:30, Son Güncelleme : 03 Ocak 2026 18:04
Yazdır
Altında ralli 2026'da da devam edebilir!

Altın piyasasında son yılların en güçlü rallilerinden biri yaşanırken, bu yükselişin 2026'da da sürmesi bekleniyor. Financial Times'ın 11 analistin öngörülerine dayandırdığı çalışmaya göre, 2025'te yüzde 64 değer kazanan külçe altının, 2026'da ortalama yüzde 7 artışla ons başına yaklaşık 4.610 dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Analistler, artış hızının geçen yıla kıyasla yavaşlayacağını vurgulasa da, fiyatları destekleyen temel dinamiklerin güçlü kalmaya devam edeceğine dikkat çekiyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının yoğun altın alımları ve küresel belirsizliklerin beslediği güvenli liman talebi, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

En iyimser tahminlerde altının ons fiyatı 5.400 dolara kadar yükselirken, bu seviye mevcut fiyatlara kıyasla yaklaşık yüzde 25'lik bir artışa işaret ediyor. Buna karşılık, en kötümser senaryoda fiyatların 3.500 dolara kadar gerileyebileceği öngörülüyor. Tahminler arasındaki yaklaşık 1.900 dolarlık fark, piyasadaki belirsizliğin boyutunu ortaya koyuyor.

Bazı analistler, yatırımcıların ABD dolarındaki zayıflamaya karşı korunma amacıyla altına yöneldiğini ve bu eğilimin uzun vadede fiyatları desteklediğini belirtiyor. Goldman Sachs ise yatırımcı çeşitlendirmesinin artması durumunda altın fiyatlarının mevcut tahminlerin üzerine çıkabileceğini değerlendiriyor. Bankaya göre, küresel portföylerde altının payı halen görece düşük seviyelerde.

Öte yandan riskler de göz ardı edilmiyor. Mücevher talebindeki zayıflama, faiz indirim döngüsünün sona yaklaşması ve mevcut seviyelerde talep yıkımına dair işaretler, aşağı yönlü baskı unsurları arasında yer alıyor. Bu nedenle bazı uzmanlar, 2026'yı fiyatların geniş bir bantta hareket ettiği bir konsolidasyon yılı olarak görüyor.

Altın, 26 Aralık'ta gün içi işlemlerde ons başına yaklaşık 4.550 dolar ile rekor kırmıştı. Jeopolitik gelişmelerin de etkili olduğu bu yükseliş, piyasada altının arz-talep dengelerinden ziyade yatırımcı duyarlılığına daha bağımlı hale geldiği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber