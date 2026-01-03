Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
Savunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık ihracatının 2024'te 7,1 milyar dolar olduğunu anımsatarak, "2025'i yaklaşık yüzde 48 artış ile 10 milyar 54 milyon dolar olarak tamamlıyoruz" dedi.

Savunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştı

Türkiye'nin 2025 yılına ilişkin dış ticaret verileri, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıklandı.

Haluk Görgün, törenin ardından, ihracat rakamları nedeniyle çok mutlu olduklarını belirterek, "Hem ülkemiz adına genel ihracat rakamlarında hem de savunma sanayinde rekorların kırıldığı bir yıl oldu." diye konuştu.

2025'te her ay bir önceki yıla göre rekorlar kırarak devam ettiklerini anlatan Görgün, aralık ayında 2,5 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ihracatının gerçekleşmesiyle tarihi rekora ulaşıldığını söyledi.

Görgün, savunma ve havacılık ihracatının 2025'te, 9 milyar 870 milyon dolar mal ve 184 milyon dolar hizmet olmak üzere 10 milyar 54 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Görgün, şunları kaydetti:

"2025'te gerçekleşen yaklaşık yüzde 47-48'leri bulan büyümeyi yeni yaptığımız sözleşmeler bakımından incelediğimizde de yaklaşık yüzde 80'lere varan bir artış olarak görüyoruz. 2024'te ihracatı 7,1 milyar dolar olarak tamamlamıştık, 2025'i yaklaşık yüzde 48 artış ile 10 milyar 54 milyon dolar olarak tamamlıyoruz. Yapılan sözleşmelere bakiye sipariş oluşturma açısından bakıldığında ise 2024'ü 10 milyar dolarlık yeni sözleşme ile tamamlamıştık, 2025'i ise 17,8 milyar dolar yani yüzde 78'lik bir büyüme ile tamamlamış olduk."

"Savunma ve havacılığın toplam ihracattaki oranı yüzde 3,7'ye ulaştı"

Haluk Görgün, savunma sanayindeki ihracat artışının, Türkiye'nin toplam ihracatındaki oranına bakarak daha net ifade edilebileceğini dile getirerek, "2022 yılında 4,4 milyar dolar ihracat yapmıştık, Türkiye'nin toplam ihracatında savunma ve havacılık ihracatının oranı yüzde 1,7'ydi. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin toplam ihracatında savunma ve havacılık ihracatının oranı yüzde 3,7'ye ulaştı." dedi.

Bu ihracatın, şirketlerin nitelikli ve maliyet etkin ürünler üretmesi ve satış sonrası verdiği destek ve güvenceyle mümkün olduğuna dikkati çeken Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ihracatı gerçekleştirirken şirketlerimizle beraber Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye'de şirketlerimizin ürünlerini kullanan kurumlarımız, Ticaret Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği hepsi birtakım olarak düşünüldüğünde ciddi bir sonuç ortaya çıktı. Allah'a çok şükür ürünlerimiz geliştikçe, platformlarımız arttıkça, platformların içinde kullanılan nitelikli yüksek teknolojik ürünlerin, faydalı yüklerin, mühimmatların çeşitli sensörlerin, algılayıcıların, eyleyicilerin miktarı arttıkça ihracata yansıyan yönü de doğal olarak dost ve müttefik ülkelerle paylaştığımızda da artıyor."

Görgün, geçen yıl birçok yeni sözleşmeyi ve güzel başarıyı kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlatarak, "Portekiz'e askeri gemi ihracatı sözleşmesi imzalamıştık. Yılın sonuna yaklaşırken havacılıkta dünyada önde gelen ülkelerden İspanya ile HÜRJET eğitim uçağının sözleşmesini imzaladık. Haziran ayında Endonezya ile KAAN sözleşmesi imzalamıştık. Romanya ile Açık Deniz Karakol gemisi sözleşmesi imzalandı." diye konuştu.

"2026'da yeni rekorlar kırılacak"

Körfez ve Afrika bölgesinde birçok SİHA sözleşmeleri yapıldığını ve bunlarla beraber mühimmat sözleşmeleri imzaladıklarını anlatan Görgün, 2025'i 17,8 milyar dolar yeni sözleşme rekoruyla kapattıklarını vurguladı.

Görgün, 2026'yı teslimatların artacağı, yeni rekorların kırılacağı bir yıl olarak gördüklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen yıl ağırlıklı olarak ihraç ettiğimiz ülkelere baktığımızda ilk 10 ülkenin 4 tanesi Avrupa ülkesi ve bir tanesi ABD. Toplamdaki orana baktığımızda da 10 milyar dolar ihracatın yaklaşık 5,6 milyar doları yani yüzde 56'lık kısmı Avrupa Birliği, NATO ülkelerine ve ABD'ye oldu. Asya Pasifik, Orta Doğu, Afrika peşinden gelen bölgeler oldu."

Dinamik üretim süreçleri, sektörün gayretleri, genç insan kaynağı ve satış sonrası güven veren desteğin ihracatı beslediğini vurgulayan Görgün, bu hususların gelecek yıllarda yeni satışların habercisi olduğunu ifade etti.

