Van-Çatak kara yolunda çığ nedeniyle kar kalınlığı yaklaşık 5 metreyi aştı

Kar nedeniyle çığın düştüğü Van-Çatak kara yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ile Van Büyükşehir ve Çatak belediyelerinin ekipleri, kar kalınlığının yaklaşık 5 metreyi geçtiği noktada zorlukla ilerliyor.

Çığ tehlikesi nedeniyle 4 gündür kapalı olan yol, biriken karların temizlenmesinin ardından ulaşıma açılacak.

Çatak Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mustafa Kaplan, çalışmaların yürütüldüğü alanda yaptığı açıklamada, günlerdir kar ve çığla mücadele ettiklerini söyledi.

Ekiplerin yoğun çaba sarf ettiğini belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ile Van Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından gerekli müdahaleler yapılıyor ancak Van-Çatak kara yolunun dört farklı noktasına çığ düşmüş. Burada kar yüksekliği 5 metreyi geçti. Vatandaşların bu konuda mağduriyetleri var. Yolun bir an önce ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor."