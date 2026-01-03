THY'nin 500.ncü uçağı geldi

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat daha önce yaptığı açıklamada 'TK Aile ismi verilen 500. Uçağa yapılacak özel giydirmeyle ilgili olarak "İnşallah 500'üncü uçağımızı, 90 yılı aşkın tarihimizde görev yapan tüm arkadaşlarımızın fotoğraflarıyla giydireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

THY'nin 100'üncü uçağını ve katlarını filoya dahil ettiği tarihler ve modeller şöyle:

100. Uçak: Boeing B737-800 (TC-JGU) - 2006

200. Uçak: Boeing B737-900ER (TC-JYI) 2012

300. Uçak: Airbus A330-300 (TC-LNC) - 2016

400. Uçak: Airbus A350-900 (TC-LGH) - 2023

500. Uçak Airbus A350-900 (TC-LHH)-2026