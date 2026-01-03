Otomotiv Sektörü İhracatta Şampiyon Oldu
AK Parti'den üye sayısına ilişkin paylaşım

AK Parti üye sayılarının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını kaydederek, "Milletimizden aldığımız güçle ülkemizin müreffeh yarınları için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ocak 2026 23:00, Son Güncelleme : 03 Ocak 2026 22:19
Yazdır
AK Parti tarafından üye sayısına ilişkin videolu paylaşım yapıldı.

AK Parti'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"AK Parti üye sayımız 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştı. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin en büyük ortak iradesi olarak milletimizden aldığımız güçle ülkemizin müreffeh yarınları için çalışmaya devam edeceğiz. Biz büyük bir aileyiz, hep birlikte AK Parti'yiz."

Paylaşımda, AK Parti'nin çalışmalarına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitaplarına ilişkin görüntülerin bulunduğu bir video da yer aldı.

