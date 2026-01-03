Emekli Öğretmen Beşiktaş'ın tarihi stadına 'Mirasçı' çıktı!

Antalya'da yaşayan emekli bir öğretmen, Beşiktaş Stadyumu'nun yer aldığı arazinin nesiller öncesinden kendisine miras kaldığını öne sürerek 24 Haziran 2024'te Antalya Akseki Adliyesi'ne başvurdu. Başvuruda, stadın bulunduğu ada ve parsel için hak talep edildi.

İSTİNAF MAHKEMESİ İTİRAZI HAKLI BULDU

ATV'nin haberine göre; Emekli öğretmenin açtığı dava, yerel mahkeme tarafından ilk etapta reddedildi. Ancak davacının avukatları pes etmeyerek kararı bir üst mahkemeye, İstinaf'a taşıdı. İstinaf Mahkemesi, yapılan itirazı haklı bularak başvuruyu kabul etti. Bu kararla birlikte kapatılan dosya yeniden açıldı ve Tüpraş Stadyumu arazisi için hukuki süreç sil baştan başlamış oldu.

HAK İDDİA EDEN KİŞİ SAYISI ARTTI

Bu süreçte dosyaya hak iddiasında bulunan kişi sayısının da arttığı öğrenildi.

Dava dilekçesinde yalnızca Beşiktaş Stadyumu'nun bulunduğu arazi değil, İstanbul'da Eminönü ve Kadıköy başta olmak üzere bazı gayrimenkullerin de yer aldığı belirtildi.