Ak Parti'ye sunulan rapor: Toplum ahlakı çöküşte!
İktidar partisine sunulan son araştırma, Türkiye'de ahlaki değerlerin erozyona uğradığına dair ortak bir kanaati gün yüzüne çıkardı. Katılımcıların yüzde 94'ü son yıllarda ahlakın giderek bozulduğunu düşünürken; yüzde 91'i evlilik kurumunun zayıfladığına, yüzde 85'i ise sosyal medyanın bu süreçteki olumsuz etkisine dikkat çekti. Genç kuşaktaki ahlaki zayıflık ve dinden uzaklaşmanın temel problemler arasında görüldüğü ankette, çözümün yolu "değerler ve ahlak eğitimi" olarak gösterildi.
EVLİLİK KURUMU GÜÇ KAYBEDİYOR
Toplumun yüzde 84,7'si, geleneksel değerlerin modern yaşam tarzı karşısında geri planda olduğunu, yüzde 91,1'i evlilik kurumunun toplum nezdinde güç kaybettiğini dile getiriyor. Her 10 kişiden 9'u, evlilik dışı ilişkilerin toplumda giderek normalleştiğini düşünüyor.
BOŞANMA SEBEBİ AHLAKİ BOZULMA
Toplumun yüzde 79,7'si, boşanmaların artmasının ahlak bozulmanın göstergesi olduğunu düşünürken, yüzde 93,6'sı kumar ve bahis oyunlarının toplum için ciddi bir tehdit olduğu görüşünde. Ayrıca toplumun yüzde 95,4'ü, bağımlılık türlerinin (kumar, alkol, madde) ahlaki bozulmayı hızlandırdığını, yüzde 85,8'i sosyal medyanın ahlaki değerleri olumsuz etkilediğini, yüzde 84'ü televizyon programlarının ahlaki değerleri zayıflattığı görüşünü dile getiriyor.
DİNDEN UZAKLAŞMA PROBLEM
Toplumun yüzde 78'den fazlası ise dini ve manevi değerlerden uzaklaşmanın ahlaki problemleri artırdığını düşünüyor.
GENÇLERDE AHLAKİ ZAYIFLIK
Araştırmada, gençlerin ahlaki değer anlayışının geçmiş kuşaklara göre zayıfladığını düşünenlerin oranı ise yüzde 90. Ahlaki bozulmadan en fazla etkilenen alanların ise yüzde 35,4'le gençlik ve eğitim, yüzde 33,5 ile aile ve evlilik kurumu olduğu tespiti yapıldı.
SOSYAL MEDYA BÜYÜK TEHDİT
Toplum ahlakını en çok zedeleyen alışkanlığın ne olduğuna yönelik soruda, araştırmaya katılanların verdiği cevaplarda, yüzde 27 ile açık ara sosyal medya ilk sırada geldi. Sosyal medyayı, yüzde 8 ile ekonomik yoksulluk, yüzde 7,8'le alkol ve uyuşturucu bağımlılığı takip etti.
DEĞERLER VE AHLAK EĞİTİMİ
Toplum ahlakının güçlendirilmesi için ne yapılması gerektiğine yönelik soruya da araştırmaya katılanların yüzde 24,3'ü değerler ve ahlak eğitimi, yüzde 20'si aileyi ve evliliği güçlendiren politikalar, yüzde 18'i ekonomik refahın artırılması, yüzde 13,8'i dini ve manevi rehberliğin güçlendirilmesi cevabını verdi.