Ana sayfaHaberler Yaşam

Yapay zekayı sevdik: ChatGPT kullanımında dünya birincisiyiz!

We Are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan "Digital 2026 Global Overview" raporuna göre Türkiye, ChatGPT kaynaklı yapay zeka trafiğinde yüzde 94,49'luk oranla dünya liderliğine oturdu. Bilgi arama alışkanlıklarının arama motorlarından chatbotlara kaydığını belirten uzmanlar, şirketleri 2026 yılında hayatta kalabilmeleri için "Yapay Zeka Optimizasyonu" (AIO) yapmaya çağırıyor. Artık tüketiciler markaları Google'da aratmak yerine ChatGPT'ye soruyor.

Haber Giriş : 04 Ocak 2026 07:57, Son Güncelleme : 04 Ocak 2026 08:00
We Are Social ve Meltwater tarafından yayınlanan "Digital 2026 Global Overview" raporuna göre Türkiye ChatGPT kullanımında liderliğe oturdu. Ekim 2025 verilerine göre "ChatGPT Kaynaklı Yapay Zeka Web Trafiği" listesinde Türkiye, yüzde 94,49'luk rekor bir oranla dünya birincisi olurken dünya ortalaması yüzde 80,92 olarak gerçekleşti.

Cremicro Kurucusu Haydar Özkömürcü, verilerin, Türk tüketicisinin bilgiye ulaşma yolculuğunda arama motorlarından sohbet botlarına (chatbot) radikal bir geçiş yaptığını ispatladığını belirtti.

Özkömürcü, şu değerlendirmede bulundu: Rapor açıkça gösteriyor ki; Türkiye'de yapay zeka kullanan her 100 kişiden yaklaşık 95'i, bir ürün veya hizmet ararken ChatGPT'nin yönlendirmelerine güveniyor. Bu, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir dominasyon.

Artık sadece Google'da ilk sayfada olmak yetmiyor; markanızın ChatGPT tarafından 'önerilen' ve 'referans gösterilen' bir otorite olması gerekiyor. Buna 'Generative Engine Optimization' (GEO) veya AIO diyoruz. Bu veriler ışığında net bir şekilde söyleyebilirim ki; AIO stratejisinin dünyada en fazla işe yaradığı ve en yüksek geri dönüşü sağladığı ülke Türkiye'dir.

Firmaların da 2026 planlamalarında yapay zeka optimizasyonunu merkeze almaları gerektiğini vurgulayan Özkömürcü, "2026 yılı, şirketler için finansal açıdan temkinli olunması gereken, zorlu bir yıl olacak. Böylesine daralan bir ekonomide, pazarlama bütçenizi nereye harcadığınız hayati önem taşıyor. Müşterileriniz artık 'en iyi muhasebe yazılımı hangisi?' veya 'İstanbul'da en güvenilir insan kaynakları firması kim?' sorusunu Google yerine ChatGPT'ye soruyor. Eğer yapay zeka firmanızı tanımıyor ve önermiyorsa, o müşteriyi masada bırakıyorsunuz demektir. Türk şirketleri için krizden çıkışın ve büyümenin formülü, algoritmaların değil, yapay zekanın dilinden konuşan bir optimizasyon sürecinden geçiyor" dedi.

ÖMER TEMÜR

