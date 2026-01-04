Akademide yapay zeka skandalı: Hiç yazılmamış makaleye 'hayali' atıf yapıldı

Yapay zeka akademi dünyasını karıştırdı. Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Acar, kendisine yapılan atıfları incelerken Bartın Üniversitesi'nce yayımlanan Çeşm-i Cihan dergisinde yer alan "Kırım Tatar Tarihi Araştırmalarında Bir Portre: Doç. Dr. Muhammet Şen" başlıklı makaleye denk geldi.

Dergide yer alan söz konusu makalede adı geçen bir kitap ve bir makalenin kendisine ait olmadığını fark eden Doç. Dr. Acar, bunun üzerine İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na 'özel belgede sahtecilik' ve 'isminin lekelenmesi' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

MAKALEDEKİ BİLGİLER DE DOĞRU DEĞİL



Konuya dair Yeni Şafak'tan Saliha Engin'e konuşan Acar, bu makalenin Bartın Üniversitesi'nin hakemli 12 yıllık ve uluslarası indeksler tarafından taranan resmi bir dergisinde yayımlanmış olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Acar, hem makaleyi yazan Mustafa Alperen Taş'tan hemde derginin sorumlularından şikayette bulunduğunu olayın her yönüyle skandal olduğunu vurguladı.

Makalenin konusunun, hayatını kaybeden arkadaşı Muhammed Şen'in Kırım Hanlığı tarihine ilişkin araştırmaları olduğunu aktaran Acar, metinde yer alan bilgilerin tamamen yanlış olduğunu dile getirdi. Yapay zeka kullanımına dikkat çeken Acar, kaynakların uydurulduğunu, Kırım Hanlığı tarihi üzerine yaptığı çalışmalar nedeniyle algoritmanın adını kullandığını düşündüğünü belirtti. Acar, "Yarın biri bu makaleyle doçentliğe başvurursa ne olacak?" diye de sordu.